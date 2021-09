A húgyúti fertőzés öt jele

Anatómiai sajátosság, a rövidebb húgyvezeték miatt a nők harmincszor gyakrabban kapnak el húgyúti fertőzést, mint a férfiak. Olyannyira, hogy a nők 60-80 százalékánál életükben legalább egyszer kialakul a betegség, amelynek során minden előjel nélkül elszaporodnak a baktériumok a húgyrendszerben (leggyakrabban a hólyagban), kellemetlen és fájdalmas panaszokat okozva. Csakhogy a húgyútifertőzésbizonyos tünetei elsőre nem nyilvánvalóak, ezért késedelmesen indul a kezelés. A fertőzés kialakulásának helyétől is függhetnek a szimptómák. Az alábbiakban az alsó húgyúti szakasz fertőzésének öt legjellemzőbb tünetét gyűjtötte össze a Health.com.

Gyakori és sürgető vizelési kényszer

Alig jöttünk ki a vécéből, máris úgy érezzük, hogy vissza kell mennünk, és hiába próbálkozunk, mégsem jön számottevő mennyiségű vizelet - ez az egyik legjellegzetesebb tünete a húgyúti fertőzésnek. Ennek során a baktériumok gyulladást okoznak a húgyhólyagban, ami ingerli az ott lévő idegeket: újra és újra összehúzódik a húgyhólyag, mert a gyulladás zavart kelt a fájdalmat érzékelő, valamint az összehúzódást okozó idegek működésében. A folyamatos vizelési ingerrel a húgyhólyag próbál megszabadulni a kórokozóktól.

Vizelés közben égő érzés

Ezt is az okozza, hogy a baktériumok keltette gyulladás miatt az idegek működésében zavar áll be. Kicsit olyan a helyzet, mint amikor egész nap karizom-gyakorlatokat végzünk, és estére megfájdul tőle a karunk. A húgyhólyag is folyamatos összehúzódásban van a fertőzéstől, ezért alakul ki az égő érzés.

A húgyúti fertőzés egyik jele a nem szűnő vizelési kényszer. Fotó: Getty Images

Nem áttetsző, kellemetlen szagú vizelet

Biztos jele a fertőzésnek, ha a vizelet zavarossá, esetleg tejszerűvé válik, és kellemetlen szagot áraszt: a húgyúti rendszerben megjelent baktériumok fehérjéket és enzimeket bocsátanak ki, illetve az immunrendszerünk által a fertőzés leküzdésére odaküldött fehérvérsejtek miatt is válhat a vizelet opálossá. Ennek ellenére ezeket a tüneteket nem minden esetben okozzák baktériumok, például az elfogyasztott spárga is megváltoztatja a vizelet szagát néhány óra elteltével.

Véres vizelet

Amennyiben a vizelet rózsaszínes-vöröses színűvé válik, az egyértelmű jele a fertőzésnek, illetve annak, hogy vér van a vizeletben. A húgyhólyag falához tapadó baktérium ugyanis mikrosérüléseket, és ezzel csekély mértékű vérzést okozhat. Főként fiatalabb nők észlelhetik ezt a tünetet, amelynek fennállása esetén azonnal javallott orvoshoz fordulniuk. A véres vizelet ugyanis sohasem normális.

Nyomás- vagy fájdalomérzet

Amikor elszaporodnak a baktériumok a húgyutakban, "szervezetünk próbál megszabadulni a nemkívánatos vendégektől. Ám a húgyhólyag csatatérré válása nyomás- vagy fájdalomérzetet okoz" - fogalmaz a Health.com. Immunrendszerünk védekezése hatására a kórokozók még több gyulladáskeltő vegyületet bocsátanak ki, amivel irritálják a húgyúti rendszer idegvégződéseit, ez ébreszti a fájdalmat. Amint kezdetét veszi a gyógykezelés, nyomban enyhülhet afájdalomis, ám addig érdemes melegítőpárnával vagy törülközőbe csavart forróvizes palackkal enyhíteni a kellemetlen érzést.