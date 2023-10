„Te nem iszol? De miért nem?”

Röviden összefoglalva, amikor valaki megkérdőjelezi az alkoholhoz való viszonyát, de még nem képes teljesen lemondani róla, akkor kíváncsiságból absztinens életmódot folytat - írja a VeryWellMind.

"A sober curious, azaz kíváncsiságból eredő józanság mozgalom azt jelenti, amikor valaki kevesebbet, vagy egyáltalán nem iszik alkoholt. Az a célja, hogy visszafogja a ma már normálisnak számító ivászatokat, és megtörni azt a sztereotípiát, hogy azok, akik nem isznak, nem is tudnak szórakozni" - magyarázza Dr. Peter M. Vernig pszichológus.

Ez azért is vonzó sokak számára, mert maga a kifejezés is sokféleképpen értelmezhető, ezáltal nem egy kizárólagos kategóriáról van szó. Azzal együtt, hogy a józan életmódot hirdeti, azok is dönthetnek az ilyen típusú életmód mellett, akik nem szeretnének, vagy nem tudnak teljesen lemondani az alkoholról.

A társasági életünkben nagy tud lenni a nyomás arra vonatkozólag, hogy fogyasszunk alkoholt. Fotó: Getty Images

Fontos azonban megjegyezni, hogy nem alkoholizmus miatt döntenek ezek az emberek az ital visszafogása vagy lerakása mellett, hanem pusztán kíváncsiságból, vagy a mentális és fizikai egészségük miatt. Azok viszont, akik alkoholfüggőséggel küzdenek, nem engedhetik meg maguknak azt, hogy alkalmanként igyanak egy-egy pohárral.

Az alkoholfüggőség testi és lelki tünetekben jelentkezik. Az alkohol rendszeres fogyasztása akkor minősül betegségnek, ha az alkoholizmus testi, lelki és szociális tünetei már kimutathatóak.

Jót tesz az egészségünknek

A gyakori vagy erős alkoholfogyasztásnak számos súlyos egészségügyi velejárója van. Rövid távon többek között konfliktusokat, másnaposságot okozhat, megváltoztathatja az ember magatartását, sérülésekhez és balesetekhez vezethet. Hosszú távon szív- és érrendszeri betegségeket, cukorbetegséget, rákot, májbetegségeket és a mentális egészségügyi problémákat okozhat.

Ezzel szemben, ha nem iszunk, azt már egy hónapon belül meghálálja szervezetünk, és csökken a vérnyomásunk, illetve az egyéb, alkohollal összefüggő betegségek kockázata is.

Más előnyei is vannak az absztinenciának:

Jobb koncentrációs készség és memória,

minőségibb alvás,

erősebb immunrendszer,

több energia,

jobb mentális egészségügyi állapot,

kisebb esély a rák-, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására.

Egyáltalán nem egyszerű

Az alkoholfogyasztás csökkentését azért is nehéz elérni, mert a baráti találkozások, családi összejövetelek általában ivással is járnak. Ezért nagy odafigyelést igényelhet az, hogy kitartsunk az elhatározásunk mellett.

Ebben segíthet az, ha jobban odafigyelünk az alkoholfogyasztásunkra. Gondoljuk át, hogy miért is iszunk? Egy stresszes szituáció miatt, vagy hogy elengedjük magunkat egy társaságban, vagy hogy jobban beilleszkedjünk? Mivel járna, ha inkább ezúttal hagynám az alkoholt?

Tervet is készíthetünk, például, hogy első körben csak a Száraz Novembert csináljuk végig, vagy hogy heti egy pohárra redukáljuk a fogyasztásunkat. Esetleg ha érzékenynek érezzük a témát, kitalálhatunk valamilyen kifogást arra, hogy miért nem iszunk társaságban.

Az is segíthet, ha egy barátunkkal közösen vágunk bele, így megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat, illetve bátoríthatjuk is egymást. Online is lehet hasonló gondolkodású embereket, csoportokat keresni, akikkel aztán közös programokat is lehet szervezni.

Keressünk még olyan hobbikat és programokat, amikkel nem jár együtt az alkoholizálás, például valamilyen tanfolyamot, vagy csak sétáljunk, olvassunk stb.