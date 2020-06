Koronavírus: így segítenek a háziállatok

Az emberek több mint 52 százaléka szorongással és depresszióval élte meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt karantént - derült ki egy friss olasz felmérésből, amelynek részleteit itt olvashatja el.

Bár a koronavírus miatti korlátozásokon már hazánkban is enyhítettek, hétköznapi rutinunk még korántsem tért vissza a megszokott kerékvágásba: például a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön még kötelező a szájmaszk, illetve sokan továbbra is otthonról dolgozunk, nem járunk társaságba. Az American Heart Association (Amerikai Szív Társaság) szerint ez utóbbit teszi sokkal elviselhetőbbé, ha kisállatot tartunk, és rendszeresen szánunk is rá egy kis időt napközben. Ők ugyanis pótolhatják valamelyest az elszigeteltség miatt hiányzó érzelmi és mentális támogatást, ennek pedig jótékony hatása lehet a fizikai egészségünkre is.

Home office kutya mellett: készüljünk fel a vicces pillanatokra! Fotó: Getty Images

Amiért érdemes kisállatot tartani

Csökkentik a stresszt. 3-ből 2 embernél feszültségforrást jelent a munka, 40 százalékuk esetében ez egészségükre is kihat. A háziállatok ezt ellensúlyozzák, valamint növelik a produktivitást és segítenek, hogy jobban érezzük magunkat, miközben dolgozunk. Egyes tanulmányok szerint a gazdiknak általában véve alacsonyabb a vérnyomása, mint azoknak, akik nem tartanak állatot.

Különösen a kutyatartók körében megfigyelhető, hogy a gazdik jóval aktívabb életet élnek , mint mielőtt maguk mellé fogadták volna az ember legjobb barátját. Ez a karantén idején még fontosabb lehet, hiszen sokkal több időt töltünk otthon, kevesebbet mozgunk. Ha azonban van egy kutyánk, vele ilyenkor is muszáj sétálni, labdázni, játszani. A friss levegő pedig szellemileg is felfrissít minket.

Hogyan és miért segíthetnek kis kedvenceink egészségünk megőrzésében? A szervezet az alábbi tényezőket sorolja fel.

A fenti pozitív hatások miatt az Amerikai Szív Társaság tavaly elindította a Best Friend Friday kampányt, arra ösztönözve az embereket, hogy péntekenként vigyék be háziállatukat a munkahelyükre.

Természetesen ez a koronavírus-járvány miatt a legtöbb helyen nem tartható most. A szervezet friss közleményében ezért azt hangsúlyozza, hogy a home office ideje alatt is tartsunk 5-5 perces szüneteket, amikor kis kedvencükkel foglalkozunk, játszunk. Meetingek közben vegyük bátran az ölünkbe és simogassuk, ez pozitív reakciókat vált ki a testünkben. Ne hagyjuk azonban, hogy elvonja a figyelmünket a munkáról! A hosszabb sétákat, foglalkozásokat csak a munkaidő lejárta után ütemezzünk be, ezzel az állatok megszokott napirendjét sem borítjuk fel.