Mire utal, ha a kutya nem akar sétálni?

Az egyik legegyszerűbb és egyben legkézenfekvőbb ok, ami miatt sokszor az embereknek sincs kedvük megmozdulni: a fáradtság. Ha az előző napon vagy napokon a szokásosnál többet mozgott, szaladgált, sétált az állat, akkor egyszerűen csak pihenni szeretne. Fiatalabb kutyáknál a fejlődő izom- és csontrendszert megterhelheti a nagyobb mértékű fizikai aktivitás, ami miatt akár fájdalmaik is lehetnek. A középkorú és idősebb kutyáknak pedig egyszerűen kevesebb már az energiájuk, és egy hosszabb kirándulás után nem feltétlenül tudnak velünk lépést tartani. Érdemes az állatorvos tanácsát kikérni azzal kapcsolatban, hogy kedvencünk számára mennyi az ideális mozgásmennyiség az életkorát és a fajtáját tekintve.

Akár bajt is jelezhet, ha a kutya nem szeretne sétálni

Sérülés is okozhatja, ha nincs kedvük megmozdulni. Izomhúzódás, ficam, esetleg tüske a talpban vagy a köröm alatt, vagy egy betört köröm is lehet a bűnös. Éppen ezért ha a kutya nem akar sétálni, nézzük át kicsit alaposabban a testét. Mindenképpen intő jel, ha sántít. Ha a sántítás egy nap után sem szűnik meg, akkor vigyük orvoshoz, mert nemcsak a sérülés, hanem például egyes csontbetegségek is okozhatnak sántítást, csökkent aktivitást.

Elhízás is állhat a háttérben

A kutya testsúlya is lehet a bűnös: ha az állat túlsúlyos vagy elhízott, akkor az ízületeire a normálisnál nagyobb terhelés hárulhat. Emiatt pedig szintén idegenkedni kezdhet a testmozgástól. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy kedvencünknek a fajtájához és a korához képest mekkora az ideális testsúlya. Az állatorvos ebben is tud segíteni. Idősebb kutyáknál szóba jöhet acsontritkulásis - ilyenkor jellemző tünet, hogy mozgása általánosan lelassul, kevesebbet ugrál, nehezebben mászik fel az ágyra, vagy éppen nehezebben lépcsőzik.

Ha a sétától való húzódozás hosszabb ideje fennáll, akkor mindenképpen orvoshoz kell vinni a kutyát, mert ritkább esetekben komolyabb betegség, például daganat vagy szívbetegség is állhat a jelenség hátterében. Idősebb kutyáknál pedig mindig vegyük figyelembe azt is, hogy az évek múltával a kutyák aktivitási szintje, mozgási kedve is ugyanúgy csökken, mint az embereké.

