Kiderült: ha fogamzásgátlót szedsz, ezzel is számolnod kell

Régóta vitatják annak lehetőségét, hogy a fogamzásgátló tabletták negatív hatással lehetnek a mentális egészségre, és akár depresszióhoz is vezethetnek. Bár sok nő a hangulatára gyakorolt hatás miatt dönt úgy, hogy abbahagyja a fogamzásgátló tabletták használatát, eddig a kutatásokból kirajzolódó kép nem volt egyértelmű. Egy, az Epidemiology and Psychiatric Sciences című szakfolyóiratban most megjelent tanulmány az eddigi egyik legnagyobb és legszélesebb körű vizsgálat, amely több mint negyedmillió nőt követett nyomon születésétől a menopauzáig – számol be a MedicalXPress az új kutatásról.

A kutatók adatokat gyűjtöttek a nők fogamzásgátlótabletta-használatáról és arról, hogy mikor tapasztalták először a depresszió tüneteit, illetve mikor diagnosztizálták őket először depresszióval. A vizsgált fogamzásgátló módszer a kombinált fogamzásgátló tabletta volt, amely progesztogént, a progeszteron hormonhoz hasonló vegyületet, valamint ösztrogént tartalmaz. A progesztogén megakadályozza a peteérést és sűríti a méhnyak nyálkáját, hogy megakadályozza a spermiumok méhbe jutását. Az ösztrogén elvékonyítja a méhnyálkahártyát, hogy megakadályozza a megtermékenyített petesejt beágyazódását.

Bár a fogamzásgátlásnak számos előnye van a nők számára, mind az orvosoknak, mind a betegeknek tájékozódniuk kell a jelenlegi és a korábbi kutatások során azonosított mellékhatásokról – mondja Therese Johansson, az Uppsalai Egyetem Immunológiai, Genetikai és Patológiai Tanszékének munkatársa, a tanulmány egyik vezető kutatója.

A depresszió világviszonylatban egyre gyakoribb, már több mint 264 millió embert érint. A nők legalább 25 százaléka, a férfiaknak pedig 15 százaléka él át élete során valamikor kezelést igénylő depressziós periódust.

A tanulmány szerint azoknál a nőknél, akik tinédzserként kezdtek el fogamzásgátló tablettát szedni, 130 százalékkal magasabb volt a depresszió tüneteinek előfordulása. A tabletták tinédzserekre gyakorolt erőteljes hatása a pubertás okozta hormonális változásoknak tulajdonítható. A kutatók azt is látták, hogy a depresszió megnövekedett előfordulása csökkent, amikor a nők az első két év után is folytatták a fogamzásgátló tabletták használatát. Az ezeket a készítményeket szedő tinédzsereknél azonban még a tabletta szedésének abbahagyása után is megnőtt a depresszió előfordulása, ami a fogamzásgátló tablettát használó felnőtteknél nem volt megfigyelhető.

"Fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb nő jól tolerálja a külső hormonokat anélkül, hogy negatív hatásokat tapasztalna a hangulatára, így a kombinált fogamzásgátló tabletták sok nő számára kiváló lehetőséget jelentenek. A fogamzásgátló tabletták lehetővé teszik a nők számára, hogy elkerüljék a nem tervezett terhességet, illetve megelőzhetik a nőket érintő betegségeket is, köztük a petefészekrákot és a méhnyakrákot. Egyes nőknél azonban a fogamzásgátló tabletták használatának megkezdése után bizonyítottan megnőhet a depresszió kockázata" – fogalmazott a kutatás vezetője.

A tanulmány megállapításai rámutatnak arra, hogy az egészségügyi szakembereknek jobban tudatában kell lenniük egyebek mellett a depresszió és a fogamzásgátló tabletták használata közötti lehetséges összefüggéseknek is. Az orvosoknak pedig tájékoztatniuk kell a fogamzásgátló tabletták használatát fontolgató nőket a gyógyszer mellékhatásaként jelentkező depresszió lehetséges kockázatáról.

"Mivel ebben a tanulmányban csak a kombinált fogamzásgátló tablettákat vizsgáltuk, nem tudunk következtetéseket levonni más fogamzásgátlási lehetőségekre, például a minitablettákra, a fogamzásgátló tapaszokra, a hormonális spirálokra, a hüvelygyűrűkre, vagy a fogamzásgátló rudakra vonatkozóan. Egy jövőbeli tanulmányban tervezzük, hogy többféle készítményt is megvizsgálunk. A különböző fogamzásgátló módszerek összehasonlításával az a célunk, hogy még több információt adjunk a nőknek, illetve segítsük őket abban, hogy megalapozott döntést hozzanak a fogamzásgátlás lehetőségeiről" – emelte ki Therese Johansson.

Százszázalékos fogamzásgátló módszer nem létezik. Az, hogy számodra ténylegesen melyik a legmegfelelőbb módszer, az életkorodtól, az élethelyzetedtől, az egyéni igényeidtől és az egészségi állapotodtól függ. Ezért mielőtt letennéd a voksodat valamelyik fogamzásgátlási eszköz mellett, mindenképpen kérd ki nőgyógyászod tanácsát, és beszélgess vele nyíltan a lehetőségekről – tanácsolta egy korábbi cikkünkben dr. Juhász Róbert nőgyógyász-szakorvos.

