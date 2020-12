Kiket veszélyeztet az ülőidegzsába?

Milyen vizsgálatokkal deríthető ki, hogy mi okozza derékfájdalmat? Részletek itt.

Az isiász, azaz az ülőideggyulladás vagy ülőidegzsába a modern kor, egész pontosan az ülő ember betegsége. Nevét az emberi szervezet leghosszabb idegéről, a nervus ischiadicus nevű ülőidegről kapta. Amikor isiászt emlegetünk, nem egy önálló kórképre kell gondolni, hanem a derékból eredő tünetek együttesére, amelynek számos oka, eredője lehet. Leggyakrabban egy rossz mozdulat, cipekedés, emelés okozza a bajt, de előfordulhat hogy porckorongsérv, ágyéki gerinccsatorna-szűkület, gyulladás vagy keringési rendellenesség miatt jelentkezik a fájdalom. Ritka esetben baleset, elvétve daganat áll a háttérben.

Az isiász leggyakrabban az ülőmunkát végzőket érinti

Sokféleképpen fájhat

Az isiásszal járófájdalomjelentkezhet hirtelen, de kialakulhat lassan, fokozatosan is. Emellett erre a betegségre lehet gondolni, ha zsibbadás, érzéskiesés, szúró érzés, ügyetlenebb mozgás, esetleg izombénulás, súlyos esetben pedig akár vizelet- vagy széklet-visszatartási nehézségek lépnek fel. A leggyakoribb árulkodó tünet ugyanakkor a derék fájdalma, amely valamelyik láb irányába sugárzik ki, illetve ütögetéssel is kiváltható.

A fájdalom mértéke és érzékelésének helye sok tényezőtől függ. Jelentkezhet a derék és a térd között, a far közepétől a vádli külső felszínén a 4. és 5. lábujj közötti területig lefutva, illetve a far belsejétől a belső boka irányába futva, a belső talpfelszínen véget érve. Az isiász okozta panaszok közé tartozik az úgynevezett hexenschuss is. Ez a hirtelen belenyilalló fájdalom többnyire az egyik lábban jelentkezik.

Az isiász egy gyöki fájdalom, amely koponyaűri nyomás fokozódásakor, tehát például köhögés, tüsszentés vagy erőlködés hatására hirtelen erősödik. A kivizsgálás során éppen ez a tünet adhat okot gyanakvásra, hogy akár porckorongsérv is állhat a háttérben.

A fájdalom csillapítható

"A diagnózis természetesen a panaszok megismerése után születhet meg, bár sokszor már a páciens tartása is árulkodó. A kissé elcsavarodott, úgynevezett antalgiás testtartás ugyanis a fájdalom kerülése miatt alakul ki. Az alapos fizikális vizsgálat mellett a daganat kizárása érdekében szóba jöhetnek laborvizsgálatok, MRI- és CT-vizsgálat is" - mondta el dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr. Hozzátette, a diagnózis ismeretében főként a pihentetés javasolt, amelyet kiegészíthet a megfelelő cipő viselése, a kemény felületenalvásés az isiászborogatás.

"Természetesen számos módszer áll rendelkezésünkre a fájdalom csillapítására is. A szájon át szedhető szerek mellett megoldás lehet a célzott injekció, amikor is közvetlenül az idegnyomási ponthoz tudjuk eljuttatni a hatóanyagokat. Hatékony segítség lehet még az orvosikollagén-injekció, a természetes mechanizmusokra alapuló lökéshullám-terápia és a non-szteroid, izomlazító hatású infúziós kúraszerű kezelések is. Súlyos esetben pedig megfontolandó az idegsebészeti műtét lehetősége. Ha a páciens túl van a fájdalom akut szakaszán, előtérbe kerül a gyógytorna, amelynek célja a gerincet, a derekat - tulajdonképpen a csigolyákat - tartó, így az ideggyököt felszabadító izmok, mély hátizmok erősítése, folyamatosan kondícióban tartása" - foglalta össze a szakember.