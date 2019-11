A köhögés anatómiája

A belélegzett idegen részecskék, például a por vagy a pollen irritálhatják, károsíthatják a légutakat. A köhögés az egyik mód, ahogyan a szervezet megszabadul a potenciálisan káros anyagoktól. Ez egy olyan reflex, amely számos különböző érzékelőt, ideget és izmot mozgat meg és késztet összehangolt működésre.

A köhögés a szervezet igen fontos védekezőmechanizmusa

A felső légúti traktusban egyes sejtek felszínén speciális fehérjék, úgynevezett receptorok helyezkednek el. Ezek az érzékelő fehérjék megtalálhatóak a torok hátsó részében, a légcsőben és a felső hörgőkben is ott, ahol a légcső elágazik a tüdőbe.

Az első lépes a megfelelő mennyiségű levegő belégzése.Amikor ezeket a receptorokat valami stimulálja, jelzéseket küld a szenzoros idegrostoknak, amelyek például a bolygóidegben találhatóak. A szenzoros idegrostok értelmezés céljából az információkat elszállítják az agyba. Az agynak azt a részét, amely a torokra és a felső légutakra figyel, "köhögési központnak" nevezik. Ha ez a központ úgy érzékeli, hogy a légutak bélését irritálja valami, a torokban és a mellkasban lévő izmok olyan cselekvésre sarkalló jeleket kapnak tőle, amelyek kiváltják a három részből álló köhögési mechanizmust.

A második lépésben a gégefedő lezárul, és mindaddig zárva marad, amíg a mellkas összepréseli a tüdőben a levegőt, nagy nyomást létrehozva.

A harmadik lépésben a gégefedő kinyílik, és szabadjára engedi a nagynyomású levegőt, amely gyorsan távozik a szájnyíláson keresztül.

Ha megfázunk, sok váladékot termelünk a légutakban, amely egy idő után kiváltja a köhögési ingert, hogy a felesleg eltávozzon, és ne halmozódhasson fel a tüdőben. A köhögés egy másik ok, a csepegő orr miatt is bekövetkezhet. Az orrnyálka megfázáskor a torok hátsó részén gyorsan felgyűlik, így irritálja az érzékeny köhögési pontokat. Ez olyan késztetést kelt, hogy muszáj kitisztítani a torkunkat. Ez a típusú irritáció az agyba is erős jelet indít, ami kiváltja a köhögési reflexet. Sok ember számára különösen kellemetlen az éjszaka, ha folyik az orra.

A köhögést többféleképpen is meg lehet szüntetni. Először is hatást gyakorolhatunk az agy köhögési központjára. Ehhez gyógyszerek kellenek, például dextrometorfán, amely megemeli az ingerküszöböt, amelynél a köhögési reflex aktiválódik, de vannak más hatóanyagok is. A gyógyszerek egy másik csoportjába a köptetők (expektoránsok) tartoznak, amelyek segítik a váladék feloldását és könnyebb kitisztulását a légutakból. A köhögés elleni szirupok pedig olyan viszkózus anyagok, amelyek bevonatot képeznek a torok felületén, amely így kevésbé érzi az irritáló hatásokat, és nem is küld jelzéseket az agyba.