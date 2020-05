Ízületi fájdalom: tényleg az idősek betegsége?

Testünk mozgatása kivitelezhetetlen lenne az ízületek megfelelő működése nélkül. Feladaltuk, hogy mozgékony összeköttetést biztosítsanak csontjaink között, és lehetővé tegyék azok súrlódásmentes mozgatását. Az ízületi betegségek ezért nem csak fájdalmat okoznak, de a mozgás beszűküléséhez vezetnek, ami egy sor komoly szövődménnyel járhat. A kor előrehaladtával a sajgó ízületek egyre gyakrabban okozhatnak problémát, téves azonban az a felvetés, hogy ezek a tünetek csak az időseket sújtják.

Míg az idősebbeknél többnyire ízületek kopása, ízületi gyulladás és reuma váltja ki a panaszt, a fiatalabb korban jelentkező fájdalmak mögött más okok is húzódnak. Alább összegyűjtöttük azoknak az ízületi betegségeknek a listáját, amely életkortól függetlenül bárkinél gondot okozhatnak.

Sportsérülés

Ha nem melegítettünk be megfelelően edzés előtt, esetleg túlerőltettük magunkat, vagy tettünk egy rossz mozdulatot, komoly fájdalmak jelentkezhetnek. A ficamok, izomrándulások és -szakadások mellett ízületi gyulladások is jelentkezhetnek, amelyek az érintett rész mozgástartományának leszűkülésével és jelentős fájdalommal járnak.

Az ízületi fájdalmak bármilyen életkorban kialakulhatnak. Fotó: Getty Images

Ízületi porckopás (artrózis)

Az artrózisban szenvedő betegeknél az ízületeket védelmező porc elvékonyodik, majd lassan felszívódik. Ez a leggyakoribb ízületi probléma világszerte, és bár valóban nagyobb arányban érinti az idősebbeket, szinte bármelyik életkorban kialakulhat. Fiatalabb korban gyakran azok szenvednek tőle, akik intenzív versenysportot űznek, de bizonyos embereknél a genetikai hajlam is növeli a kialakulás veszélyét. A túlzott megerőltetés miatt a sportolóknál leggyakrabban a térdízületek kopása jelenthet gondot. Szintén gyakran fordulnak orvoshoz ízületi panaszokkal túlsúlyos emberek, akiknél a nagy terhelés miatt már fiatalabb korban is jelentkezik a fájdalom.

Autoimmun ízületi gyulladás

Azautoimmun betegségekjellegzetessége, hogy a szervezet saját maga ellen fordul, ami testszerte gyulladást és komoly fájdalmakat eredményezhet. A probléma akár gyermekkorban is jelentkezhet, rendszerint fájdalommal és ízületi merevséggel jár, illetve az érintett területen is duzzanat jelentkezik. A kezelés ez esetben egy hosszabb és összetettebb folyamat, amely a gyulladáscsökkentők és hagyományos készítmények mellett egyre nagyobb szerep jut a biológiai terápiáknak is.

Időjárási tényezők

Az időjárás változásai szintén kiválthatnak bizonyos ízületi panaszokat, a nedves, hideg levegőben rendszerint felerősödnek a kellemetlen tünetek is. Ez szintén minden korosztályban gondot okozhat azoknál, akik valamilyen ízületi betegségben szenvednek.

A patikák polcain több olyan vény nélkül kapható készítményt is találunk, amely egyszerre csökkenti a fájdalmat és a gyulladások mértékét is, így gyors segítséget jelenthet a betegeknek. Ezek a nem-szteroid gyulladásgátlók többféle ízületi betegség esetén is jól alkalmazhatóak. Persze hatékony kezelést csakis pontos diagnózisra építve lehet megvalósítani, ezért mindenképp javasolt egyeztetni az orvosunkkal is a tünetekről!