Fájdalommal kapcsolatos tévhitek

Az időjárás hatással lehet a fájdalmakra?

Mutatjuk a fájdalommal kapcsolatos legelterjedtebb tévhiteket.

Ennek az állításnak van valóságalapja, de leginkább csak a krónikus arthritisszel, ízületi fájdalmakkal küzdők esetében - náluk a légnyomásváltozás valóban okozhatja afájdalomnövekedését és gyengülését. Más jellegű fájdalmakkal kapcsolatban viszont nem sikerült ilyen összefüggést kimutatni.

Az ízületi fájdalmakra hatással van az időjárás, de más jellegű fájdalmakkal kapcsolatban nem sikerült ilyen összefüggést kimutatni.

A pihenés jót tesz a hátfájásnak?

Szakértők szerint az ágyban fekvés az egyik legrosszabb dolog, amit hátfájdalom esetén tehetünk. Minél többet fekszünk, a testünk annál jobban elveszti mozgékonyságát, így ha végül felkelünk, mozgunk, akkor csak még jobban fog fájni. A legjobb ilyenkor a rendszeres, könnyed mozgás, nyújtás, jóga és gyógytorna.

A hátfájás az egyik leggyakoribb panasz, mellyel az emberek nagy többsége találkozik élete során legalább egyszer. A hátterében sokféle probléma lehet, a kezelésére is számtalan lehetőségünk van. Az esetek nagy részében nagyon kellemetlen, de nem jár súlyos következményekkel. Mit kell tudni a hátfájásról?

A súlyvesztés segít csökkenteni a krónikus fájdalmakat?

Ha valaki túlsúlyos, fogyás esetén kisebb nyomás terheli az ízületeit, végtagjait, így ízületi fájdalmak esetén ez valóban igaz lehet. Másfajta fájdalmakkal kapcsolatban viszont nem feltétlenül.

A kisebb fájdalmak miatt nem kell aggódni?

Sokan hiszik azt a kisebb, de még elviselhető, ám rendszeres fájdalmakra, hogy ez olyasmi, ami például a korral jár, és egyszerűen csak együtt kell vele élni. Nos, ez nem igaz - bármilyen jellegű is legyen a fájdalmunk, ha tartós, mindenképpen meg kell mutatni egy orvosnak. Gondoljunk rá úgy, mint a villogó piros jelzésre az autónk műszerfalán - ebben az esetben sem szoktuk megvárni, amíg teljesen leáll a kocsi. Az öregedés pedig, még ha gyengül is a szervezet, szintén nem kell, hogy krónikus fájdalommal járjon. Felesleges "elviselni", hiszen egy egyszerű orvosi vizsgálat után a megfelelő kezeléssel teljesen panaszmentesen élhet még egy idős ember is.

