Ennyit kell ma várni egy csípőműtétre

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) február óta két részre osztja a csípőműtétre várakozó páciensek várólistáját – írja az mfor.hu. Ortopédiás csípőműtétre 6476-an várnak. Az elmúlt fél évben havonta átlagosan 657 beteget operáltak meg az országban, de a két hónapnál hosszabb időt várakozók száma így is 5302 fő. A NEAK adatbázisa alapján az átlagos tényleges várakozási idő 169 nap volt ebben az időszakban. A másik csoportban, a traumatológiai csípőműtétre várakozók listáján 1069 fő szerepel. Mivel januárban még összesen 7864 beteg várt ilyen típusú beavatkozásra, így a két számot összeadva az látszik, hogy a várólista hossza alig-alig csökkent az év eleje óta.

A hosszas várakozást elkerülendő, aki teheti, a magánszolgáltatók felé fordul. A lap éppen ezért utánajárt, hogyan alakulnak a csípőműtétek árai a nagyobb hazai magánklinikákon. A gyűjtésből jól látható, hogy a kezelés az elmúlt két évben is jelentős költséget jelentett a betegek számára, az infláció nyomán ugyanakkor idén még magasabb összegekkel kell számolni. Az áremelkedés helyenként a 30 százalékot is eléri, és érdemes azt is megemlíteni, hogy a műtétet megelőző vizsgálatok és a műtétet követő ápolási csomag díját külön, az operáció díján felül kell megfizetni, akárcsak a speciális eszközök és a szövettani vizsgálat árát. Maga a műtét 1,5 és 3 millió forint közötti összeget jelent a különböző szolgáltatóknál, függően attól is, hogy ebbe beletartozik-e az implantátum ára.

A Mymeditravel.com adatai alapján a lap az európai árakat is számba vette. Így például Lengyelországban 959 ezer forinttól is elérhető már a csípőműtét, míg Csehországban 1,65 millió forinttól kezdődnek az árak. Aktuális árfolyamon számított átlagárak tekintetében Horvátországban 2,9 millió, Németországban közel 3 millió, Ausztriában mintegy 4 millió forintért műtik a betegeket.