Az iskolások harmadát kínozza ez a hasfájástípus

A funkcionális hasi fájdalom négy legfőbb ismérve, hogy nincs egyértelmű oka; két hónapon keresztül havonta legalább négy napon át jelentkezik; nincs egyértelmű összefüggésben az étkezéssel, aktivitással, székletürítéssel; illetve stressz vagy szorongás váltja ki – hívja fel a figyelmet az Európai Gyermekgasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozástudományi Társaság (ESPGHAN) kampánya. Az iskoláskorú gyerekek akár 30 százaléka is tapasztalhat ilyen jellegű panaszokat. A hasi fájdalomhoz társulhat továbbá hányinger, fejfájás, szédülés, végtagfájdalom, fáradtság és alvási nehézség egyaránt.

Noha az érintett gyermekeknél nincsenek súlyos betegségre utaló jelek, a fájdalom azonban befolyásolhatja mindennapi életüket. Éppen ezért fontos orvoshoz fordulni a panaszokkal. Annál is inkább, mert az orvoshoz forduló gyerekek 80 százalékánál két éven belül javulnak a tünetek. Ha pedig a gyermek súlyosbodó hasi fájdalomról számol be, étvágytalan, esetleg lázas, vagy fájdalmat érez vizeletürítés közben, úgy haladéktalanul fel kell vele keresni az orvost.

Funkcionális hasi fájdalom esetén szülőként is tehetünk azért, hogy gyermekünk jobban érezze magát a bőrében. Fontos, hogy bátorítsuk, hogy folytassa megszokott tevékenységeit: járjon iskolába, sportolni, töltsön időt a családjával, barátaival. Ügyelni kell arra is, hogy megfelelő alvási szokásokat és kiegyensúlyozott étrendet kövessen. Utóbbinak része a kellő folyadékpótlás is, amely elősegíti az egészséges bélműködést! Végezetül fontos, hogy mivel a fájdalmat stressz is kiválthatja, ezért beszélgessünk sokat vele, igyekezzünk támogatni, megnyugtatni. Ha pedig szorongás vagy depresszió jeleit vesszük észre rajta, érdemes megfontolni szakképzett tanácsadó bevonását.

