Egyre több gyerek depressziós – nem jó, ha mindentől megóvjuk

Az elmúlt évtizedekben a gyerekeknek egyre kevesebb lehetőségük van a felnőttek irányításától független, szabad játékra, ez pedig súlyos mentális zavarokat okozhat – derült ki egy, a Journal of Pediatrics című szakfolyóiratban közzétett eredményekből. Bár a szándék alapvetően jó, mégis a felnőttek arra irányuló törekvése, hogy folyamatosan irányítsák és megvédjék gyermekeiket, megfosztotta őket attól a függetlenségtől, amely elengedhetetlen a mentális egészséghez. Ez pedig hozzájárult a fiatalok körében a szorongás, a depresszió és az öngyilkosság rekordszintjéhez – hívja fel a figyelmet a Medical XPress.

Rendkvül sok a szorongó gyerek. Fotó: Getty Images

Hagyjuk őket játszani!

A szülőkhöz számtalan olyan üzenet jut el, hogy mennyi veszély fenyegeti a felügyelet nélkül hagyott gyerekeket, keveset hallanak azonban arról, hogy a kiegyensúlyozott gyermekkorhoz önálló tevékenységre is szükség van. Ezzel azt is üzenjük a gyermekünknek, hogy bízunk benne, felelősségteljesnek és rátermettnek tartjuk őt. Érezniük kell ugyanis, hogy meg tudnak birkózni a való világ kihívásaival az iskola falain kívül is – mondta David F. Bjorklund, a tanulmány társszerzője, a Florida Atlantic University pszichológia tanszékének professzora. A tanulmány rávilágított, hogy a gyermekek szabadsága a felnőttektől távol, bizonyos fokú kockázattal és személyes felelősséggel járó tevékenységekben is jelentősen lecsökkent.

A kockázatosabb játékok, mint például a fáramászás segít megvédeni a gyerekeket a fóbiáktól, és csökkenti a jövőbeli szorongást azáltal, hogy erősíti az önbizalmat a vészhelyzetek kezeléséhez.

A teljesítménykényszer is sokat ront a helyzeten

A kutatók szerint az is rendkívül káros, hogy a gyerekekre egyre nagyobb teher hárul: a folyamatosan duzzadó tananyag és házi feladat mennyisége is megnehezíti, hogy a szabad játékra is jusson idejük. Az önálló tevékenység egyik legfőbb eleme, különösen a kisgyermekek esetében, a játék. A kutatások, valamint a mindennapi megfigyelések is azt mutatják, hogy a játék a gyermekek boldogságának közvetlen forrása – mondta Bjorklund. Nem szabad tehát ennek a lehetőségét megvonni tőlük. Ráadásul az iskolában, tanulással eltöltött idő folyamatos növekedése és a teljesítménykényszer a kudarctól való félelmet is táplálja, ami szintén szorongóvá teheti a gyerekeket.

