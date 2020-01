A szúró mellkasi fájdalom okai

A mellkasban jelentkezőfájdalomaz egyik legijesztőbb tünetek egyike, hiszen sokan azonnal szívinfarktusra gyanakodnak miatta. Felmérések szerint azonban az esetek mintegy 25-30 százalékában nem kardiológiai problémák okozzák az itt jelentkező panaszokat. Mellkasunkban, a bordák ölelése alatt több fontos szervünk helyet foglal, például a tüdő, a nyelőcső vagy a légcső, melyek gyulladása vagy sérülése is ezen a testtájon okoz tüneteket. Még az is előfordulhat, hogy más szervünkből sugárzik át a mellkas irányában a fájdalom.

A mellkasi fájdalomról a legtöbb embernek a szívroham jut eszébe, azonban nagyon sok oka lehet, néhány egészen banálistól az életveszélyesig. Hogy mi, arról az alábbi cikkünkben írtunk!

Mikor jelentkezhet szúró mellkasi fájdalom?

Valamilyen baleset vagy sportolás következtében megrepedhet vagy el is törhet valamelyik borda. Ez szintén intenzív fájdalommal jár, ami néhány napon belül még fokozódik is. Hogyha a szúró, fájdalmas érzés ülő pozícióban jelentkezik, az is előfordulhat, hogy a helytelen testtartás a felelős érte. A hátizom merevsége a mellkas irányába sugárzó fájdalmat generál, amit nyújtással, illetve masszázzsal lehet kezelni, ha magától csak nehezen enyhül.

Jellemzően két betegség okozhat szúró érzést a mellkasban: a légmell, illetve az embólia. Légmell akkor alakul ki, ha a mellhártya két rétege közé levegő szorul. Leggyakrabban kamaszoknál és sovány, fiatal férfiaknál szokott jelentkezni, de intenzív köhögés, vagy valamilyen mellkasi sérülés miatt bárkinél kialakulhat. A drámai tünetekkel jelentkező feszülő légmell esetén a gyors beavatkozás életmentő lehet. Embólia során vérrög képződik, amely a vérárammal sodródik tovább, és fennakadhat a tüdő ereiben. Ha nagy eret zár el, akkor életveszélyes keringészavar lép fel, ami azonnali beavatkozást igényel.

Hogy pontosan milyen betegség áll a mellkasi fájdalom mögött, azt csak orvos tudja megállapítani. Amennyiben a fájdalom erősödik, kisugárzik a váll és a végtagok irányába, illetve izzadás és légszomj kíséri, mindenképp forduljunk vele orvoshoz!