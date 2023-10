A férfiak rémálmát élte át egy balesetező motoros

Lágyékcsatornának nevezik azt az apró folyosót, amelyen keresztül a külső nemi szervek a magzati fejlődés során kijutnak a hasüregből, ahol kezdetben fejlődtek. Bár strukturálisan vannak különbségek, ilyen csatorna mind a férfiak, mind a nők szervezetében jelen van. Felnőtteknél a hossza 4-6 centiméter körüli – írja a LiveScience. Az olasz motoros jobb heréje is a lágyékcsatornán keresztül nyomódott vissza a herezacskóból a hasüregbe a baleset során. Mint azt az esetről készült orvosi riport szerzői megjegyzik a BMJ Case Reports című tudományos folyóiratban, a hasonló traumák ritkának mondhatók, ugyanakkor a szakirodalomban fellelhető feljegyzések éppen arról árulkodnak, hogy az érintettek túlnyomó többsége olyan huszonéves férfi, aki motorbalesetet szenvedett.

Legtöbbször motorbalesetek során éri olyan behatás a heréket, amely miatt visszanyomódnak a hasüregbe. Fotó: Getty Images

Vérömleny késleltette a diagnózist

A tanulmány szerzői arra is rámutatnak, hogy bár a betegnek erős fájdalmai voltak, ahogy általában, úgy ebben az esetben is komoly nehézségekbe ütközött a pontos diagnózis felállítása. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű sérülések során nagy mennyiségű vér halmozódhat fel a lágyék területén, ellehetetlenítve a herezacskó fizikai vizsgálatát. A LiveScience felidéz egy korábbi esetet is, amelyben közel egy év telt el, mire az orvosok minden kétséget kizáróan megállapították, hogy pontosan mi áll a szintén motorbalesetet szenvedett páciens panaszai hátterében. Csakhogy a késlekedésnek súlyos következményei lehetnek, befolyásolva akár az érintett nemzőképességét, vagy a herék hormontermelő funkcióját.

A diagnózis az olasz beteg esetében sem született meg azonnal. Amikor beszállították a sürgősségi osztályra, a herezacskójában egy hatalmas hematóma gátolta a megfelelő kivizsgálást. Így nevezik, amikor a vér valamilyen sérülés következében kilép az erekből, majd felgyülemlik a környező szövetekben. A kezelőorvosok ráadásul eleinte főként az aktív vérzés elállítására fókuszáltak, illetve a medencében keletkezett törések és a húgyhólyag épségének vizsgálatára. Végül egy CT-vizsgálat révén derült fény arra, hogy a férfi jobb heréje visszanyomódott a hasüregbe.

Az orvosi csapat első lépésként ezután eltávolította a felgyűlt vért a páciens lágyékából, illetve felmelegítette az oxigénhiányos állapotba került heréket. Ezután a jobb herét műtéti úton, úgynevezett orchidopexia segítségével juttatták vissza a herezacskóba. Ugyanezt az eljárást szokták alkalmazni gyerekeknél is, ha egy viszonylag gyakori születési rendellenesség következtében nem szállnak le a heréik a korai fejlődés során.

A motorosnak bizonyos szempontból szerencséje is volt. Hat hónap elteltével ugyanis a kontrollvizsgálatok nem mutattak ki tartós károsodást a megsérült here funkciójában, sem a hormon-, sem a spermiumtermelődés tekintetében.