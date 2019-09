A földes-meszes vizek gyógyhatása

Kihasználva a fizikai tulajdonságait (súlyát, hőmérsékletét, felhajtóerejét) a közönséges, gyógyhatás nélküli vizeket is gyakran használják a beteg szervezet kezelésére. A vizekben oldott állapotban található kémiai anyagok pedig csak tovább fokozzák a fürdő gyógyító hatását. Már önmagában a meleg víz is stresszoldó, lazító hatású,de klinikai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a gyógyvizek az ásványi anyagok bőrön keresztüli felszívódása révén is gyógyítanak.

A különböző gyógyvizek összetétele meghatározza, hogy milyen betegségek kezelésére ajánlottak. A legtöbbet mozgásszervi betegségek, krónikus ideggyulladások kezelésében szokták alkalmazni, de van olyan víz is, ami nőgyógyászati, vagy éppen keringési betegségek terápiájaként javallott.

A fürdőzés nem csak kikapcsolódást, de gyógyulást is hozhat Forrás: Széchenyi Gyógyfürdő

Mit gyógyítanak a földes, meszes vizek?

"A földes-meszes vizek kalciumot, magnéziumot, hidrokarbonátot tartalmaznak és főleg mozgásszervi és kopásos ízületi megbetegedések terápiája során alkalmazzák őket" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Dr. Bender Tamás reumatológus szakorvos, a Magyar Balneológiai Egyesület alelnöke. Ilyen földes-meszes vízzel találkozhatunk szinte az összes budapesti nagyobb fürdőben, úgy mint a Lukácsban, Széchenyiben, Gellértben, valamint a Rudasban is, az utóbbi vízében ráadásul radon is van. Szakértőnk azt is elmondta, hogy a radonnak fájdalomcsillapító hatása van, így az ilyen vizek a krónikus ízületi, kopásos fájdalmakkal küzdők számára előnyösek.

A hétvégi wellnesnek nincs gyógyhatása

A szakértő felhívta rá a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a gyógyvíznek valóban gyógyító hatása legyen, kúraszerűen kell alkalmazni. Egy hétvégi wellness fürdőzés tehát ilyen szempontból nem sokat ér, ugyanis legalább 15 alkalmas, minimum 20-40 perces kezelésekre van szükség.

Fontos, hogy konzultájunk orvosunkkal

Dr. Bender Tamás beszélgetésünk alatt hangsúlyozta, hogy a gyógyfürdőzés terén is óvatosnak kell lenni, a kúrákat orvosi felügyelettel kell mindenkinek az állapotához mérten meghatározni.

"A gyógyfürdőzésnek akár kontraindikációi is lehetnek. Ha valakinek például van egy isiásza, vagy akár egy térdízületi-gyulladása akkor a meleg víztől a gyulladás csak még jobban belobban. De akkor is érdemes odafigyelni, ha valaki csak wellness céljából megy fürdőbe, mert ha egész nap a nyakig ül a meleg vízben, az a szívére, ereire is hatással lehet."