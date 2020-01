Testünk szinte minden pontját összeköti az idegpályák végtelen hálózata, amely az idegközpontból a végrehajtó szervek irányában továbbít parancsokat. Nemcsak az izomzat, de a létfenntartó szervek alapvető működéséhez is hozzájárulnak a szívtől az emésztőrendszerig. Károsodásukat más néven neuropátiának is hívjuk, és igen gyakori, főképp az idősebb emberek körében. Mivel olyan gyakori ártalmak mellett is jelentkezik, mint például a cukorbetegség vagy az alkoholizmus, elmondható, hogy Magyarországon is sok százezer embert érint kisebb-nagyobb mértékben valamilyen ideggyulladás.

A neuropátiásfájdaloma neuropátia, tehát az idegek károsodásának egyik tünete. Kialakulhat spontán, de kiválthatják konkrét ingerek is - például hideg vagy meleg. Az alábbi cikkünkben mindent megtudhat róla!

Az ideggyulladás okai

Az idegek valamilyen külső behatás miatt is károsodhatnak, például sérülés, hosszabb ideig fennálló nyomás, illetve az izomzat túlerőltetésének hatására. A tünetek szempontjából az sem mindegy, hogy érző vagy pedig mozgató idegekben történt károsodás. Előbbi esetén az érzékelésben jelentkezik zavar, az érintett terület zsibbadni kezd, míg utóbbi esetében az izomzat gyengül.

Az ideggyulladás egyik jele a zsibbadás

Az ideggyulladás mögött sok esetben valamilyen komolyabb betegség áll, a már említett cukorbetegség mellett érbetegség vagy pajzsmirigy-alulműködés, illetve az idegek bizonyos toxinok hatására szintén károsodhatnak. Daganatos megbetegedés miatt szintén sérülhetnek az idegek, de okozhat ilyesmit több krónikus és fertőző betegség is. Hiányállapotok, például pellagra miatt szintén létrejöhet neuropátiás fájdalommal járó neuropátia. Egyes vitaminok hiánya szintén okozhat ideggyulladást, elsősorban a B-vitamin nem megfelelő bevitele miatt alakulhat ki ez a probléma.

Az ideggyulladás kezelése során elsősorban a kiváltó okokat kell orvosolni, illetve az ezeket kísérő neuropátiás fájdalmat is kezelni lehet speciális fájdalomcsillapítókkal vagy lidokaint tartalmazó érzéstelenítőtapaszokkal. Nagyon súlyos esetekben kábító hatású - például opioidokat tartalmazó - fájdalomcsillapítókra is szükség lehet.