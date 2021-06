Tényleg megőszülhetünk a stressztől?

Legendák szólnak Marie Antoinette 18. századi francia királynéről, akinek aranybarna hajkoronája a szóbeszéd szerint egyetlen éjszaka alatt vált teljesen ősszé, miután családjával sikertelenül próbált megszökni párizsi házi őrizetéből 1791-ben. A forradalmi erők elfogták, 1793-ban pedig férjével, XVI. Lajossal együtt kivégezték. Bár a legenda kétségtelenül sok pontatlanságot tartalmaz, hiszen a hajtüszőkből kinőtt hajszálak már nem változtatják meg színűket, ugyanakkor a Columbia Egyetem orvosi karának kutatói mérhető bizonyítékot találtak arra, hogy a pszichológiai stressz valóban összefüggésbe hozható az őszüléssel - olvasható az egyetem közleményében.

A sok stressz miatt hamarabb megszaporodhatnak az ősz hajszálak. Fotó: Getty Images

Bár felfedezésük önmagában talán nem tűnik igazán izgalmasnak, annál figyelemfelkeltőbb azonban, hogy úgy találták, a hajszín vissza is állítható a stressz megszüntetésével. "Mind az emberi öregedés befolyásolhatóságáról, mind a stresszhez fűződő viszonyáról többen megtudhatunk azáltal, ha jobban megismerjük azokat a folyamatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az »öreg«, ősz hajszálak visszatérjenek »fiatalabb«, pigmentált állapotukba. Adataink újfent hozzátesznek az egyre növekvő számú tudományos bizonyítékhoz arra vonatkozóan, hogy az emberi öregedés nem egy lineáris, merev biológiai folyamat, és talán - legalább részben - lassítható vagy akár átmenetileg meg is fordítható" - hangsúlyozta Martin Picard, a magatartásorvoslás docense, a Columbia Egyetem kutatója.

A hajszálak "évgyűrűi"

"Ahogy az évgyűrűk árulkodnak egy fa életének elmúlt évtizedeiről, éppúgy hajszálaink is tartalmaznak információkat biológiai előéletünkről. Amikor a hajszál még csak a bőr alatt van jelen hajtüszőként, stresszhormonoktól kezdve egyéb testi-lelki folyamatokig számos tényező kihatással lehet rá. Amint aztán kinő a fejbőrből, megkeményedve tartósan megőrzi ezeket a behatásokat egy stabil formában" - magyarázta Picard. Habár a köztudatban már régóta kering a feltevés, hogy a stressz felgyorsíthatja az őszülést, a tudomány azonban sokáig vitatta ezt, mivel hiányoztak azok a kellően érzékeny vizsgálati módszerek, amelyek révén precízen össze lehetett volna vetni a stresszes helyzetek időzítését a hajpigmentációval egy-egy hajtüsző szintjén. Picard és kollégái azonban megoldást találtak erre a problémára.

Ayelet Rosenberg, Picard laboratóriumának egyik hallgatója kifejlesztett egy új eljárást, amely révén nagyon nagy felbontásban lehet megjeleníteni az emberi hajszálak rendkívül vékony szeleteit, illetve felmérni azokban a pigmentveszteség mértékét. Egy-egy ilyen hajszálszelet szélessége mindössze a milliméter egyhuszad részét éri el, ennél fogva körülbelül egyórányi hajnövekedést reprezentál. "Ha szabad szemmel nézzük a hajat, az nagyjából azonos színűnek tűnik, egészen addig, amíg nem nagyítjuk fel jelentősen. Egy magas felbontású vizsgáló eszközben nézve már apró, kifinomult színvariációkat láthatunk, és éppen ez az, amit mi mérünk" - árulta el Picard.

A kutatók 14 önkéntes hajszálait elemezték ki ilyen módon, összevetve az eredményeket a résztvevők által vezetett stressznapló bejegyzéseivel. A vizsgálat során azonnal kirajzolódott, hogy bizonyos ősz hajszálak természetszerűleg visszanyerték eredeti színűket. Hasonló jelenséget eddig soha nem dokumentáltak még mérhető adatokkal. Egyszersmind arra is fény derült, hogy a hajszálak őszülése szoros összhangot mutatott a stressznaplókkal, illetve az őszülés visszafordulását is kapcsolatba lehetett hozni a stressz enyhülésével. "Volt egy résztvevő, aki elment nyaralni, ez idő alatt pedig öt hajszála is sötétebbé vált" - mondta el Picard.

Nem mindenki kaphatja vissza a hajszínét

A kutatók ezzel együtt leszögezték, hogy bár a stresszcsökkentés mindenképpen egy jó cél egészségügyi szempontból, mindazonáltal nem feltétlenül adja vissza az eredeti hajszínt. "Vizsgálataink alapján úgy gondoljuk, a hajnak el kell érnie egy bizonyos küszöböt ahhoz, hogy megőszüljön. Középkorú felnőtteknél, amikor a hajszálak már egyébként is közel vannak ehhez a küszöbhöz a biológiai életkor és egyéb tényezők okán, a stressz képes lehet átbillenteni a folyamatot a holtponton, így megkezdődik az őszülés. Ezzel együtt egy 70 éves ember haja nem fog hosszú évek múltán ismét besötétedni, valamint egy 10 éves gyermek sem fog hirtelen megőszülni csak azért, mert fokozott stresszhatásnak van kitéve" - foglalta össze Picard. A kutatásról szóló tanulmány a június 22-én jelent meg az eLife felületén.