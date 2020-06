Visszafordítható az őszülés

Az öregedés egyik leglátványosabb jele az őszülés, ez a folyamat mégsem csupán az idős embereket érinti. Vannak, akiknél már a húszas éveikben megjelennek az első szürke hajszálak, míg mások egészen idős korukig meg tudják őrizni az eredeti hajszínüket. Egy közelmúltban publikált kutatás azonban, amelyet az IflScience is közzétett, megállapította: az őszülés nem feltétlenül végleges és az eredeti hajszín sem csak festékkel állítható vissza.

A tanulmány szerzői 14, különféle etnikai háttérrel rendelkező embertől gyűjtöttek mintákat. Olyan hajszálakat kerestek, amelyek vége eredeti színű, a gyökerétől azonban már szürkés árnyalatot vett fel - ezek a szálak ugyanis az őszülés folyamatának közepén vannak. Meglepő módon viszont olyan szálakat is felfedeztem a minták között, amelyek a gyökerük felől ismét sötétedni kezdtek, vagyis valamilyen mértékben ismét visszanyerték korábbi színüket.

A stressz az őszülés folyamatát is gyorsíthatja. Fotó: Getty Images

Ezután a szürke és a sötétebb hajszálak fehérjeprofilját is alaposabban megvizsgálták. Az eredmények azt mutatták, hogy a szürke hajszálak nagy számban tartalmaznak olyan mitokondriális fehérjéket, amelyeknek rendszerint az energia feldolgozásában van fontos szerepük. Ezek a fehérjék a stresszre adott válaszreakció során is felszaporodhatnak, illetve több más öregedéssel járó folyamattal, például a DNS lebomlásával is kapcsolatba hozták. Ezeknek a stresszhatásoknak egy részét ugyanakkor a megfelelő életmóddal - egészséges étrenddel és testmozgással - csökkenteni lehet.

Őszülni kezdett a válás hónapjaiban

Hogy a szorongás és az őszülés közötti összefüggést lemodellezzék, arra kérték a résztvevőket, hogy írják le, melyek voltak a legstresszesebb időszakaik az elmúlt év során, és jelöljék meg ezeknek a pontos dátumát. Mivel a hajszálak átlagosan egy centit nőnek egy hónap alatt, a kutatók meg tudták vizsgálni, hogy a stresszesebb időszakok hogyan hatottak a szálak fejlődésére. Bizonyos embereknél rendkívül látványos volt a stressz és őszülés kapcsolata. A legmegdöbbentőbb példa egy 30 éves ázsiai nőé volt, akinek a hajszálaiban egy 2 centiméteres szürke sávot figyeltek meg, amely alatt a korábbi hajszíne visszatért. Mint kiderült, a szürke sáv abban a két hónapban fejlődött, amikor elvált a férjétől.

Egy másik ember hajszálainak vizsgálatakor éppen a fordított mintát figyelték meg: bár a haja már erősen őszült, a vakáció alatti két hétben részben visszanyerte az eredeti színét. Vagyis nem csak a stressz, de a nyugalom is hatással lehet a hajszálakra. Ez persze nem jelenti azt, hogy néhány hét relaxálás után minden ősz hajszál visszanyeri a színét, a kutatók szerint azonban az eredmények is azt tükrözik, hogy az öregedési folyamatok egy része lelassítható, sőt akár vissza is fordítható.