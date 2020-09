Nagy bajt jelezhet az éjszakai izzadás

Antidepresszánsok szedése

Kutatások szerint akik valamilyen antidepresszánst szednek, gyakran találkoznak éjszakai izzadással: 8-22 százalékuknál jelent ez rendszeres problémát. Ilyenkor érdemes az orvosunkkal konzultálva vagy az adagolást megváltoztatni, vagy szükség esetén akár gyógyszert is váltani.

Menopauza, szülés

A menopauza alatt vagy közvetlenül szülés után számos nő tapasztal fokozott éjszakai verejtékezést. Ennek oka az ilyenkor a szervezetben végbemenő hormonális változásokban keresendő. Hogy kinek milyen kezelés segíthet, egyénenként változik - egyes esetekben akár hormontartalmú gyógyszerek szedésére is szükség lehet.

A fokozott éjszakai izzadás akár komoly betegségre is utalhat

Rák

Az éjszakai izzadás bizonyos rákfajták korai tünetei is lehet. Ilyen a májrák, a leukémia, a mellrák és a csontrák is. Kutatások szerint az izzadást okozhatja tumor, láz, vagy akár a rákra kapott kezelés is. Szerencsére ilyenkor vannak kezelési módszerek, amelyek segíthetnek megszüntetni a kellemetlenséget.

Alacsony tesztoszteronszint

Férfiak esetében az alacsony tesztoszteronszint is okozhat éjszakai izzadást, különösebb idősebb korban, amikor a tesztoszteron szintje a szervezetben eleve csökkenni kezd. Fiatalabb férfiak esetében a zsírfelesleg, az egészségtelen táplálkozás, illetve bizonyos vegyszerek is állhatnak a lecsökkent tesztoszteronszint hátterében.

Alkoholfogyasztás

Ha lefekvés előtt alkoholt iszunk, akkor nemcsak pihenni nem tudunk majd megfelelően, hanem éjszakai izzadásra is számíthatunk. Sokaknál akkor is előfordul fokozott verejtékezés, ha hirtelen abbahagyják az alkohol fogyasztását - feltéve, hogy előtte gyakran és sokat ittak.

Forrás: care2.com