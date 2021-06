Dezodor és izzadásgátló: mi a különbség?

A dezodor egy olyan kozmetikum, amit arra találtak ki, hogy elfedje, illetve kontrollálja a kellemetlen testszagot. Sok dezodorban alkohol van, aminek segítségével olyan környezetet teremt a bőrön, ami a verejték szagát okozó baktériumok szaporodásához kevésbé ideális. Az izzadásgátlók ezzel szemben - ahogyan ez a nevükből is következik - alapvetően a verejtékezés csökkentésére, illetve meggátlására lettek kitalálva, nem pedig illatosításra. Sok izzadásgátló tartalmaz alumíniumsókat, amelyek átmenetileg blokkolják a verejtékmirigyek működését - tisztázza a különbséget a Brightside.

Ettől függ, melyiket válasszuk

Hogy melyiket használjuk, az a napi szokásainktól tehető függővé. Az olyan napokon, amikor fizikailag nem vagyunk különösebben aktívak, illetve nincs nagyon meleg, elég lehet egy dezodor, ezek hatása általában körülbelül 8 órán át tart. Ha viszont sportolunk és/vagy nagy meleg van, akkor izzadásgátlót érdemes bevetni, ami 24-72 órán át is hatásos lehet. A drogériákban egyébként már számos olyan termék is kapható, amelyek egyszerre töltik be egy dezodor és egy izzadásgátló funkcióit.

A dezodor és az izzadásgátló más-más célt szolgál. Fotó: Getty Images

Ha a hónaljunkban kiütések jelennek meg, akkor könnyen lehet, hogy allergiásak vagyunk a dezodorunk valamelyik összetevőjére. Ha tudjuk, hogy érzékeny a bőrünk, akkor keressünk olyan dezodort, amely mentes az alumíniumsóktól, alkoholtól, mesterséges illatanyagoktól, illóolajoktól és parfümtől. A dezodorokban lévő tartósítószerek, például a parabének szintén válthatnak ki allergiás bőrreakciót.

Fontos, hogy a dezodort ne közvetlenül szőrtelenítés után használjuk, hanem várjunk egy kicsit, mert így nagyobb eséllyel kerülhetjük el az irritációt. Arra is figyeljünk, hogy ha egész nap szintetikus anyagból készült ruhadarabokat viselünk, akkor egy egyszerű dezodor valószínűleg nem lesz elegendő a testszag ellen. A hosszú, fizikailag is megerőltető napokon érdemes dezodort és izzadásgátlót is használni, illetve olyan terméket keresni, amely mindkét funkciót be tudja tölteni.

Az ő verejtéküknek nincs szaga

2013-ban, a Journal of Investigative Dermatology című szaklapban jelent meg egy tanulmány, melyben az áll, hogy azok az emberek, akiknek a DNS-ében benne van az ABCC11 gén, olyan szerencsések, hogy egyáltalán nincs szaga a verejtéküknek. Nekik például egyáltalán nincs is szükségük dezodorra.