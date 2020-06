Izzadás: mikortól kóros már?

Teljesen normális, ha a nagy melegben vagy egy keményebb edzés után verejtékezni kezdünk. De ha mindenféle megerőltetés nélkül is extrém módon izzadunk, akkor már hiperhidrózisról beszélhetünk. A probléma okairól és megoldásairól dr. Borbola Kinga , a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

A testünkben működő kétféle verejtékmirigy közül a nagy mennyiségű sós verejték kiválasztásáért felelős ekkrin típusúak főként a tenyéren, talpon és a homlokon találhatóak, a háton jóval kevesebb van. Az apokrin-, vagyis az illatmirigyek a hónaljakon, a nemi szervek környékén, a szemhéjakon, a száj és az orrnyílások környékén helyezkednek el, számuk jóval alacsonyabb.

A hónalj fokozott verejtékezéséért elsősorban az ekkrin mirigy a felelős, amelynek stressz hatására fokozódik a tevékenysége. És bár a kellemetlen szagot jórészt az apokrin mirigy bomlástermékei és egyes ételek, italok, gyógyszerek vagy a ruhából kioldódott anyagok okozzák, az ekkrin mirigy tevékenysége miatt kialakuló nedvesség remek táptalajt teremt a baktériumoknak. A dezodorok pedig csupán a baktériumok által okozott szagokat fedik el, nem csökkentik magát az izzadást. Ezzel szemben az izzadásgátlóként hirdetett termékek az ekkrin mirigy kivezető csövében húzzák össze a pórusokat, így valóban csökkentik a verejtékezést. Ezek, de akár verejtékmirigy-gyulladás is kialakulhat.

Becslések szerint, amely lelki problémákhoz, akár depresszióhoz is vezethet. Ráadásul a tenyéren, talpon és hónaljban jelentkező izzadást a stressz csak fokozza, vagyis minél kellemetlenebbül érezzük magunkat az izzadás miatt, annál erősebben fogunk izzadni.

Nem mindegy, mivel mosakszunk. A lúgos szappanok, tusfürdők ugyanis rontják a bőr savas kémhatását, így könnyebben szaporodhatnak el a baktériumok. Ezért inkább az enyhén savas pH-jú tisztálkodószerek használata javasolt. Ha az izzadást stressz okozza - és kizárhatók a belgyógyászati betegségek -, akkor érdemes kipróbálni néhány stresszoldó módszert, például a jógát vagy a meditációt. Súlyosabb esetekben azonban akár nyugtatókra vagy antidepresszánsokra is szükség lehet.

Elsősorban a hónalj túlzott izzadásának kezelésére alkalmazható a botox injekció is. Ez az eljárás akár egy évig tartó hatást is eredményezhet. A nagyon pici tűvel végzett, hónaljanként 20-30 szúrással járó kezelés minimális kellemetlenséggel jár, aminek enyhítésére kezelés előtt érzéstelenítő krémmel kenik be a bőrt. A beavatkozás körülbelül 20 perces és csak igen ritkán van mellékhatása. Az injekció beadása után 3-5 nappal kezd érvényesülni a hatás, két hét alatt pedig kialakul a kívánt eredmény., ezután a kezelés biztonságosan megismételhető.