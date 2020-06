A túlzott szőrtelenítés ezért veszélyes

Az elmúlt évtizedek divatirányzatai sorra hadat üzentek a testszőrzetnek. Míg a hetvenes-nyolcvanas évek férfiideáljai dús mellszőrzettel pózoltak a magazinok hasábjain, napjainkban a modellek már nemtől függetlenül borotválják minden testrészüket. A férfiaknál ugyan visszatérőben van a szakállviselés, a szőrzet más formái - főként a hónaljon és a mellkason - viszont már esetükben is visszatetszést keltő. Az ideálisnak tartott testkép egyre messzebbre sodródik az ember természetes kinézetétől, de mennyire veszélyes ez?

Lézeres szőrtelenítés: hitek és tévhitek A hagyományos szőrtelenítési eljárások rövid távú megoldásokat nyújtanak, és számos veszélyes bőrproblémát eredményezhetnek. A lézeres szőrtelenítés látványos és hosszú távú megoldást kínál, ám bizonyos szabályokkal itt is érdemes tisztában lenni. Kattintson!

A természetellenes válik normává

A szőrzet az emberi test természetes része, amely a nap minden percén növekszik rajtunk. Persze, az igényesség szimbóluma is lehet a rendszeres borotválkozás, hiszen aki elhagyja magát, sok más higiénés elvárás mellett az arca borotválásával sem foglalkozik. Azzal azonban, hogy a szőrtelen testre már nem ideálként, hanem egyszerűen normálisként tekintünk, a szőrtelenítés sem szépségápolássá, hanem általános higiénés gyakorlattá válik. Tehát a borotválástól nem szépek leszünk, hanem "normálisak". Egy magára adó ember nem hagyhatja el, ahogy például a fogmosást sem, ennek azonban az előbbitől eltérően semmilyen pozitív hatása nem lesz az egészségünkre - írja a Time magazinban Dr. Heather Widdows, a Birmingham Egyetem filozófiai tanszékének professzora, aki a testképpel kapcsolatos etikai kérdésekkel foglalkozik.

A testképideál egyre távolabb sodródik a természetes kinézettől

A professzor szerint ez a folyamat a testképzavar más aspektusaiból közelítve is megfigyelhető: az akciófilmekben felbukkanó férfi-, illetve a divatmagazinok hasábjain szereplő női alakok egyre távolabb kerülnek attól, amit egy egészséges életmódot élő ember elérhet. Összességében az egészséget felülírja a megfelelési kényszer, amely a képszerkesztésekkel, kameratrükkökkel és sokszor illegális szerekkel felturbózott példaképek láttán alakul ki bennünk.

Veszélyes az intim szőrtelenítés

Egy 2018-ban végzett amerikai felmérés szerint a szőrtelenítés rengeteg sérüléshez is vezet. Az Amerikai Orvosi Szövetség adatai szerint az intim szőrtelenítés közben megsérült emberek negyede ellátásra szorul, sokuknál kórházi ellátásra, antibiotikumos kezelésre vagy akár műtétre is szüksége lehet. Általában a fiatalabb korosztály, illetve az átlagosnál szőrösebb emberek körében gyakoriak az ilyen balesetek. Ráadásul a teljesen csupasz fazon a szakértők szerint megnövelheti a különféle szexuális betegségek, például a HPV-fertőzés kockázatát is.

Forrás: Time