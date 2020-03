A szóban forgó felmérés szerint amerikaiak milliói sebesíthetik meg magukat intim testrészeik szőrtelenítése közben. Ráadásul - az Amerikai Orvosi Szövetség adatai szerint - a gondatlanul szőrtelenítők egynegyede ilyenkor igen súlyos sérüléseket szerez. Sokaknak kórházi ellátásra, antibiotikumos kezelésre vagy akár műtétre is szüksége lehet. Ezek a szőrtelenítési balesetek főleg a fiatalokkal vagy a fokozottan szőrös emberekkel esnek meg.

Az intim csupaszság a nyerő

A jelentés szerint a leggyakoribb sérülést a szőrök durva kitépése okozza, ezt követik az égési sérülések, valamint a kiütések, pörsenések. Arra is fény derült, hogy a legnépszerűbb trend jelenleg a teljes csupaszság, azaz az úgynevezett Hollywood-fazon, amelyről azonban a szakértők állítják, hogy megnövelheti a különféle szexuális betegségek kockázatát, például a HPV-fertőzését.

A legnépszerűbb trend jelenleg a teljes csupaszság, azaz az úgynevezett Hollywood-fazon

Akár csukott szemmel is

A felmérésben összesen 7 456 felnőttet kérdeztek meg, közülük pedig 5 674-en válaszolták, hogy életük során legalább egyszer szőrtelenítették már intim testrészüket. A résztvevők közül 4 800-an házasságban vagy kapcsolatban éltek, 1 750 válaszadó pedig egyedülálló vagy elvált volt. És míg a legtöbb ember (77 százalék) szőrtelenítés közben közvetlenül a kezelendő testrészeit nézte, addig 21 százalékuk tükörrel végezte a műveletet, 17 százalékuk pedig arról számolt be, hogy egyáltalán nem figyelt közben intim testrészeire.

Intim balesetek

A legtöbb válaszoló, azaz 47,5 százalékuk borotvát használt, 27 százalékuk elektromos borotvát, 18 százalék ollót, 2,6 százalék gyantát és csupán 0,6 százalékuk végeztetett lézeres szőrtelenítést.

A megkérdezettek közül 133 ember számolt be arról, hogy nemi szerveik szőrtelenítése olyan fertőzést okozott, amelyet kezelni kellett, 49-en olyan sérüléseket szereztek, amelyekre antibiotikumot kellett szedniük, 36 ember pedig olyan súlyosan megsebesült, hogy sebészeti beavatkozásra volt szükség. Ha műtétre került sor, legtöbb esetben seb-összevarrást, valamint tályogtisztítást végeztek.

A férfiaknál a legtöbbször a heréket és a péniszt érte sérülés, ritkább esetben a szeméremdombot. A nőknél viszont pont a szeméremdomb sérült meg a legtöbbször, ezt követően a belső comb és a hüvely. A gát és az ánusz sérülései mindkét nem tekintetében elhanyagolhatóak voltak.

Az orvosi ellátást igénylő sebesülések 14 százalékát nem az adott személy okozta magának: ezekben az esetekben az illető háton feküdt, és hagyta, hogy valaki más próbálja meg intim testrészeit szőrteleníteni. A legkevesebb sérülést a gyantázás okozta, amely inkább a nők körében elterjedt.

Szexuális indíttatás

A tanulmány azt is feltárta, hogy mi okból fordulnak a nők, és miért a férfiak az intim szőrtelenítéshez. A nők esetében az egyik legerősebb indok a szexuális megjelenésük volt. A felmérés szerint a szeméremszőrzet eltávolításával az érintettek vonzóbbnak és magabiztosabbnak érezték magukat. De férfiaknál is hasonló okokra vezethető vissza a tevékenység: a megkérdezettek csupaszságuk hatására megnövekedett szexuális aktivitásról és jobb megjelenésről számoltak be.

