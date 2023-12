Váratlan helyen bukkantak a hosszú élet titkára

Mindig, amikor százéves, vagy még idősebb emberrel készítenek interjút, faggatják a hosszú élet titkáról. Számos dolog elhangzik ilyenkor: a táplálkozási javaslatok és a párkapcsolati tanácsok mellett például van, aki a gyermekmentes életre esküszik. A Koppenhágai Egyetem kutatói azonban most ennél jóval konkrétabb okokat boncolgatnak, bejelentésük pedig akár az emberiség jövőjét is megváltoztathatja – számol be az új elméletről a Firstclass.

Egyre tovább él az emberiség, de mi a titok? Fotó: Getty Images

A baktériumok a segítőink

A szakemberek 195 olyan japán, illetve szardíniai embert vizsgáltak, akik már elmúltak 100 évesek. Találtak is közös pontot, mégpedig olyan bélbaktériumokat, melyek a vírusokkal együtt dolgozva segítenek megelőzni a betegségeket előidéző mikroorganizmusok elszaporodását.

“Nagy biológiai sokféleséget találtunk mind a baktériumok, mind a vírusok terén a százéveseknél. A mikrobiális sokféleség általában az egészséges bélflórával köthető össze. Várakozásaink szerint tehát az egészséges bélflórával rendelkező emberek védettebbek az öregedéssel összefüggő betegségek ellen” – mondta Joachim Johansen, a tanulmány egyik szerzője.