Vajon a dinnyére is lecsap az infláció?

Kanyarban van a dinnyeszezon: a görögdinnyék hagyományosan július elején kezdik el uralni a piacokat, élelmiszerboltokat és az út menti kis standokat, a sárgadinnye évadja azonban ezt megelőzve már június második felében elkezdődik. Egyelőre úgy néz ki, nagyjából tartja is a hagyományokat a szezon. A májusi esők még időben elálltak, komoly víznyomásról, belvíz okozta károkról országosan nem, csak lokálisan számoltak be a termelők. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete május 23-i, szezonkezdő értékelő gyűlésén így arra jutott, ha csak be nem üt a ménkű, július elején megkezdődik a görögdinnye-betakarítás – írja a HVG.

Kicsi és olcsó, kevés maggal - ilyen dinnyére készülnek a vásárlók. Fotó: Getty Images

Drágul-e idén a dinnye?

A várható árakról a HVG a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezetet (FruitVeB) kérdezte, válaszuk pedig nem meglepő módon az volt, hogy: igen. Mint azt elmondták: a dinnyepiac árait is elsősorban a kereslet-kínálat alakítja, melyet viszont egyértelműen az időjárás mozgat. Ha beüt a kánikula, az emberek egyből megrohamozzák az eladókat, és felnyomják az árakat.

A kiskereskedelmi árakkal szemben a termelői költségek alakulásáról is beszélt a lapnak a FruitVeB. A földgázpánik miatt iszonyúan megdrágultak a műtrágyák, és a gazdák egy része, tartva attól, hogy később még tovább drágul az áru, pont ebből tárazott be. Őket már nem boldogította, hogy év elején aztán elkezdtek csökkeni a műtrágyaárak, az üzemanyagárakkal együtt. Jelentős az infláció, a vetőmagoknál pedig 20 százalék körüli volt az áremelkedés. Összességében nagyjából az dönt a termelési költségekről, hogy ki mikor vásárolt be, és ez azért nem jó hír, mert a gazdák szeretnek előre tervezni, azaz az előző évben beszerezni az úgynevezett inputanyagokat. A FruitVeB szerint nagyon rossz becslést nem adnak, ha azt mondják,

2021-ről 2022-re körülbelül 30 százalékos termelésiköltség-növekedést lehet belőni, ami 2022-ről 2023-ra újabb 15-20 százalékot ugrott. Ez pedig elkerülhetetlenül meg fog jelenni a bolti-piaci árakban is.

Újabb trend a hazai dinnyepiacon, hogy elkezdtünk kisebb, 5-7 kilós dinnyéket venni a korábbi 7-11 kilósok helyett. Ez az elmozdulás pár éve kezdődött el, akkor még az lehetett a magyarázat, hogy a kicsi dinnye könnyebben kezelhető. A FruitVeB szerint ennek viszont most már egyértelműen a drágulás az oka – így alacsonyabb az egy dinnyére jutó költség, de mégis el lehet mondani, hogy ettünk dinnyét. A trend miatt a hazai termesztők többsége is ilyen irányba lépett idén.

