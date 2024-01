Minden fogást feldobhat a tél gyümölcse

Unod a téli gyümölcsöket? Pedig a narancs rengeteg ételnek, és nem csak az édességeknek adhat egyedi ízt. Ha szeretnéd új oldaláról megismerni a tél slágergyümölcsét, kóstold meg a Nosalty salátáiban, leveseiben vagy egytálélteleiben!

A narancs sokoldalúbb, mint hitted. Fotó: Getty Images

Saláta és öntet

Rengeteg alapanyag illik a citrusfélékhez. A zöldségek közül például ilyen a cékla, a répa vagy az édesburgonya: ezek sült formában szuperül kiegészítik egymást a naranccsal. Konzerv csicseriborsót natúr vagy sült változatban is keverhetsz a narancsos salátákhoz: utóbbi izgalmas ropogós elemet visz majd az ételbe. Készíts hozzá egyszerű öntetet ecet és olívaolaj keverékéből, fűszerezd sóval, borssal, köménnyel, esetleg egy kis chilivel!

Nemcsak gyümölcs formájában jelenhet meg a narancs a salátákban, hanem az öntet részeként is. Mivel enyhén savas, az ecet vagy citromlé egy részét helyettesítheted frissen facsart narancslével. Keverj egy egyszerű dresszinget olívaolajból, narancs- és citromlé keverékéből, majd ízesítsd só, bors, kömény, őrölt koriander és chili hozzáadásával!

Krémleves vagy egytálétel

Facsarj a gyümölcsből a sütőtök- vagy édesburgonya-krémleveshez, esetleg a héjából is reszelhetsz bele (ha kezeletlen). Egyes ételek – például a curryk – amúgy is gyakran használnak valamilyen savanykás elemet, általában citrom, lime vagy valamilyen egzotikusabb hozzávaló formájában, ezt a savanyú ízt pedig adhatja a narancs is. A narancsos receptekért kattints ide.