Ezért ne szakíts gyümölcsöt az utcai fákról

Sajnos nem igaz a sokakban élő feltételezés, miszerint az utcán lévő gyümölcsfa termése mindenkié. Mivel az önkormányzati tulajdonú közterületen álló fa a helyi önkormányzat tulajdona, ebből logikusan következik, hogy annak termése is a települést illeti. „A gyümölcsfán termő gyümölcsre nem formálhatunk jogot, még akkor sem, ha a fát mi magunk ültettük és gondoztuk. Ha valaki mégis engedély nélkül felszedi a gyümölcsöt, és a közterület-felügyelők tetten érik, szabálysértési eljárást indíthatnak ellene" – mondja Ecsedy Miklós ügyvéd a Mindmegette portálon.

Ne szakítsd le, ha nem a tiéd! Fotó: Getty Images

Az önkormányzat azonban a mindennapokban ritkán él a szüretelés jogával, ezért a valóságban a közterületen lévő gyümölcsöt leggyakrabban az gyűjti be, akinek az ingatlana előtt a fa áll. Gyakran előfordul, hogy az ingatlan tulajdonosa veszekedni kezd az utcai gyümölcsöt szedő járókelőkkel, holott valójában a fentiekből következően ezt neki nem áll jogában megtiltani, hiszen a termést bárki leszedheti, ha ezt a tulajdonos, tehát az önkormányzat elmulasztja.

