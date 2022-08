Mire jó a boróka?

A közönséges boróka igen mutatós, tűleveles örökzöld cserje vagy fácska, amin többféle színű, gömbölyded terméseket látni különböző érési állapotukban. A halványzöldek a legfrissebbek, ezek 2-3 év alatt érnek be, először bordóra, majd kékes-szürkés-barnás fényes színűre váltva. A termés illata a terpentinre emlékeztet. Érett bogyóit, aromás gyantás fáját és leveleit évszázadok óta használják a népi gyógyászatban. A fanyar, édeskés-kesernyés termését fűszerként frissen vagy szárítva, egészben vagy őrölve használják - különösen a vadhúsokhoz. Kellemes illata miatt húsok füstöléséhez is kitűnő, de szeszes italokat is fűszereznek vele (például gin, borovicska).

Házi vitaminbombák erdei bogyókból Csak mert elmúlt a nyár, még nem kell lemondanunk az erdő-mező ehető vadnövényeiről. Sőt a legtöbb ízletes, befőzésre alkalmas bogyó ősszel terem. Szedjük és együk a vitaminokban, ásványi anyagokban dús terméseket, íme néhány tipp elkészítésükre !

A borókát évszázadok óta használják a népi gyógyászatban.

A boróka kiváló vitaminforrás

Érett, sötétszínű bogyója 1-3 százalék illóolajat (terpinén-4-olt, pinént, szabinént) tartalmaz, illetve flavonoidokat, katechin cseranyagokat, invert cukrokat és friss állapotban sok C-vitamint , aminek jelentős része a szárítás során azonban elbomlik. Illóolaja, a termés forrázata, tinktúrája növeli a vese folyadékszűrő képességét, ezáltal vízhajtó hatású, vese- és epekőoldó, továbbá enyhe - többek között húgyúti -görcsoldó és fertőtlenítő is. Mindazonáltal, nagy mennyiségben irritálhatja a veséket, emiatt veseproblémák esetén kerülni kell a fogyasztását, akárcsak terhesség alatt méhösszehúzó hatása miatt.

Bedörzsölve serkenti a vérkeringést, méregteleníti a szervezetet, reumás, köszvényes és egyéb ízületi panaszokat jól lehet kezelni vele, fájdalomcsillapító, izomgörcsoldó hatású, hatékonyan javítja az ödémás állapotokat. Mivel szabályozza a faggyúmirigyek működését, a kozmetikában főként gyulladt, zsíros bőrre használják, de a narancsbőr ellen is hatásos anyagcsere-serkentő hatása révén. A seprű- vagy visszeres lábak ápolásához is alkalmazzák. A fájából kinyert kátrányát gyógyszappanok, kenőcsök, szeszes oldatokhoz adagolják.

Gyakori alkotórésze a légzőszervi megbetegedések elleni teakeverékeknek. Bogyóiból speciális gyógylekvár is készíthető, amit epe- és veseműködés-serkentő szerként fogyasztanak, valamint pálinkát is főznek belőle.