Az ősz egyet jelent a tanévkezdéssel, a szürettel, a lombhullással - és sajnos a szaporodó betegszabadságokkal is, hiszen sokan - gyerekek és felnőttek is - ilyenkor kerülnek újra nagyobb közösségekbe. Hogy egészségesen élvezhessük ezt az igazán szép évszakot, tegyünk meg mindent immunrendszerünk támogatásáért!

A járvány szó hallatán ma már inkább a koronavírus jut eszünkbe, nem szabad elfeledkeznünk az influenzajárványról sem, amely évről évre eléri Magyarországot is.

A hideg időszak beköszöntével különösen sok pácienst kell ellátnunk, számuk akár meg is duplázódhat. Az ebben az időszakban jellemző felső légúti fertőzések leginkább a krónikus tüdőbetegeket veszélyeztetik, de mindenki más is könnyen áldozatul eshet. A változékony, csapadékos és szeles időjárás miatt sokan meghűlnek, illetve mivel ilyenkor mind több időt töltünk zárt terekben, közösségekben, gyorsan terjednek a vírusos, úgynevezett közösségi betegségek is.

- mondta el dr. Csizinszky Klára Veronika háziorvos.

Egészségtudatosan ősszel is

Szerencsére az idei ősznek már sokkal felkészültebben vághatunk neki, hiszen a mögöttünk álló, nehéz időszak sok dologra megtanított minket. Például arra, hogy milyen sokat tehetünk mi magunk is azért, hogy lehetőség szerint elkerüljük a betegségeket; sokkal egészségtudatosabbakká váltunk.

Ezt a tényt igazolja a koronavírus-járvány harmadik hulláma után készített online felmérésünk is, melyben arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyivel vált fontosabbá az egészségünk megőrzése a járvány alatt szerzett tapasztalatok birtokában. A kutatás során kiderült, hogy ma már sokkal jobban értékeljük az egészségünket, a megkérdezettek 94%-a azt is gondolja, hogy annak megóvása elsősorban a saját felelősségünk. Ennek érdekében sokan vezettek be új szokásokat, ezek között a válaszadók körében 50%-kal vezetett az immunrendszer támogatása, 42-42%-kal pedig az alapos kézmosás és a stressz levezetése. A legtöbben az egészséges táplálkozást gondolják az egészségtudatosság alappillérének (85%). Második helyen a sport, a mozgás (79%), a harmadikon pedig az immunrendszer támogatása (69%) áll.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy felértékelődött a prevenció, és talán most látszik igazán, hogy mennyire örökérvényű id. dr. Béres József híres mondása: "Csak azt tudnám minél többekkel megértetni: sokkal könnyebb az egészségünket megvédeni, mint betegségből felépülni."

Vértezzük fel magunkat!

Szervezetünk akkor működik optimálisan, ha minden támogatást megadunk neki, vagyis egészségesen táplálkozunk, megfelelő mennyiségű vizet fogyasztunk, eleget tartózkodunk a friss levegőn, rendszeresen sportolunk, az alvásidőnket nem csaljuk el, és ha szükséges, az immunrendszer működését támogató készítményt szedünk. A fizikai mellett pedig a mentális egészségünket sem hanyagolhatjuk el, hiszen a stressz és a szorongás is gyengíthetik immunrendszerünk működését. Mentális jóllétünk érdekében törekedjünk a munka és a magánélet egyensúlyára, áldozzunk időt a hobbinkra, töltsünk minőségi időt a családtagjainkkal és a barátainkkal!