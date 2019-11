Gyomorfájdalom evés után. Mit jelenthet?

Refluxos tünetek

Minden harmadik ember találkozott már az evés után, a gyomortájékon jelentkező fájdalommal, amely a mellkasba vagy a hátba is sugározhat. Ezeket az úgynevezett refluxos tüneteket a nyelőcső alsó részébe visszajutó gyomorsav okozza. A sav visszaáramlása a gyomorszáj izomgyűrűjének gyenge záródása miatt következik be, amely okozói lehetnek például a nehezen emészthető ételek és a savas, koffeines, illetve alkoholos italok.

Milyen szövődményei lehetnek a kezeletlen refluxnak? Részletek itt.

Afájdalomazért jelentkezik, mert a gyomorral ellentétben a nyelőcső nyálkahártyája érzékeny a savra, ezért gyulladással reagál rá. A panaszokat tovább súlyosbíthatja a túlsúly, a terhesség, illetve egyes gyógyszerek mellékhatásai. Bár a laza gyomorszáj önmagában nem jelent betegséget, a kínzó tünetek roppant kellemetlenek, ráadásul hosszú távon fogyást, étvágytalanságot, rossz közérzetet, torokfájást vagy krónikus köhögést is okozhatnak.

Az evés után jelentkező gyomorégés gyakran refluxra vezethető vissza. Fotó: iStock

Átgondolt étkezéssel megelőzhető

A többször kevesebb mennyiségű étel fogyasztásarefluxesetén is kifejezetten hasznos. Ha szeretnénk elkerülni a gyomorégést, igyekezzünk továbbá csökkenteni a hús- és citrusfélék fogyasztását, a nehezen emészthető, csípős fűszeres, fehérjedús ételeket, a koffeines, mentás vagy savas italokat és a nagy mennyiségű csokoládét.

Evés közben ne görnyedjünk össze, a vacsora és a lefekvés között pedig legalább három óra teljen el. A napközbeni étkezések után is kerüljük a vízszintes testhelyzetet, ugyanis az megkönnyíti a gyomorsav nyelőcsőbe való visszaáramlását. Bár a mozgás kifejezetten fontos - hiszen a túlsúly is fokozhatja a gyomorsavas tüneteket - figyeljünk arra, hogy a hasfal igénybevételével járó fizikai tevékenységeket ne étkezés után 1-2 órára időzítsük.

Fontos a tünetek enyhítése

Mivel a visszaáramló sav nemcsak kellemetlen gyomorfájást, hanem a nyelőcső felmaródását vagy akár torokgyulladást is okozhat, ezért fontos a megelőzés mellett a már jelentkező tünetek enyhítése is. Erre hatékony módszer lehet az olyan, vény nélkül is kapható készítmények alkalmazása, amelyek csökkentik a gyomorsav termelődését.

A famotidin hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek legfőbb előnye, hogy a bevételüket követően már egy órán belül érezhető a javulás, ráadásul mellékhatásaik ritkák. Akár már napi egyetlen tabletta elég lehet a tünetek megszüntetésére, valamint megelőzésére, ha már az étkezés előtt tudjuk, hogy gyomorégésre számíthatunk.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a vény nélkül kapható gyógyszerek leírás szerinti alkalmazása ellenére a tünetek továbbra sem enyhülnek, vagy mellettük rendszeresen émelygést, étvágytalanságot tapasztalható, esetleg hőemelkedés is jelentkezik, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni kivizsgálásra, mivel a gyomorégés - a refluxon kívül - fekély vagy akár daganatos betegség tünete is lehet.

