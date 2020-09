Mire használhatjuk a diófalevelet?

A diófa eredetileg a Balkán-félszigeten és Ázsiában volt őshonos növény, de mára már a világ számos táján találkozhatunk vele. Itt, a Kárpát-medencében két fajuk terjedt el igazán: az ehető diót termő közönséges dió és az Észak-Amerikából származó fekete dió. Lombhullató fáról van szó, amelynek páratlanul szárnyalt összetett levelei vannak.

Gazdag omega-3 zsírsavakban és nagyobb mértékben tartalmaz antioxidánsokat más ételeknél - a dió rendszeres fogyasztása a szervezet működésének számos területén fejthet ki jótékony hatást. Milyen betegségeknél jó a dió? Kattintson!

Gyógyhatás a levelekben

A diafalevél jellegzetes összetevői a cserzőanyagok, a fenolos savak és a juglonszármazékok. Érdekesség, hogy a juglonszármazékok felelősek azért, hogy - ha nem szedik össze a lehullott leveleket - a diófák alatt kipusztul az aljnövényzet. Ezek az anyagok ugyanis mérgező hatással vannak a lágyszárú növényekre.

A másik jellegzetes összetevőt, a levélben található cserzőanyagokat a népi gyógyászatban előszeretettel használják. A cserzőanyagoknak nemcsak kórokozó- és féregellenes hatásuk van, de helyi gyulladáscsökkentőként is funkcionálnak, éppen ezért a diófalevél teáját előszeretettel alkalmazzák bélférgesség, bőrgyulladások, szájüregi gyulladások és -fertőzések esetén.

Borogatáshoz és fürdéshez is ajánlott

A diófalevél teája nemcsak belsőleg hatásos, a bőr- és nyálkahártya-fertőzések, bőrgyulladások esetén borogatást is lehet belőle készíteni, fürdőként pedig főleg a gyulladásos megbetegedések enyhítésére javasolják.

Diófalevéllel a cukorbetegség ellen?

Iránban a diófalevél a cukorbaj egyik tradicionális ellenszere, és idehaza is gyakran használták a népi gyógyászatban a neki tulajdonított cukorbetegség-ellenes hatása miatt. És bár számos in vitro kísérlet bebizonyította, hogy a diófalevél kivonata valóban rendelkezhet vércukorszint- csökkentő hatással, ezek az eredmények még nem igazolják, hogy hosszú távon is biztonságosan alkalmazható lenne.

Csak a zöld levet használjuk!

Teánk akkor lesz a leghatékonyabb, ha a július-augusztus környéki megvastagodott, sötétzöld levelekből készítjük. A rozsdafoltos vagy sárgás levelek már nem használhatóak. Szárítani árnyékos helyen érdemes, szárítás után pedig össze kell morzsolni, és páramentesen tárolni. Leforrázva fogyasztandó, kúraszerűen.