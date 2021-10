Gyógynövények torokfájásra

Az átmeneti időjárás bizony csalóka. Bár napközben úgy érezzük, hogy jó idő van, mégis vigyáznunk kell, mert könnyen megfázhatunk és torokgyulladást kaphatunk. De ilyenkor se ijedjünk meg, használjunk gyógynövényeket a fájdalmak enyhítésére!

Évszakváltáskor fontos, hogy rétegesen öltözzünk, mert kimelegedve könnyen elérhet minket a megfázás és ennek egyik velejárója, a torokfájás, ami akár napokon keresztül is eltarthat. A gyógynövények ilyenkor is nagy segítségünkre lehetnek. Torokfájásra az alábbiak bármelyike kiváló gyógyír.

Zsálya A zsálya kiváló fűszer ételeink ízesítésére, de torokfájás esetén is alkalmazhatjuk. Gyulladáscsökkentő, vírusölő, antibakteriális hatásának köszönhetően remekül alkalmazható a torok bárminemű problémája esetén. A mezei, a kerti és az orvosi zsálya is mind használható, így érdemes késő tavasszal-kora nyáron, valamint nyár végén gyűjteni és szárítani belőle, sokszor a kertekben is megtalálható gyógynövény. Egy csésze teához 1 púpozott evőkanál zsályát 5-8 percig forró vízben áztassunk, majd szűrjük le. Reggel és este 1-1 csészével igyunk meg belőle.