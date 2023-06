A citromfű ilyen sokoldalúan felhasználható

A citromfű – ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad – elsősorban idegerősítő és nyugtató hatásáról ismert. Hatékony lehet tehát az alvási zavarok, a kezdődő depresszió és az ideges eredetű szívpanaszok ellen, valamint a menstruáció előtti idegfeszültség mérséklésére is alkalmas. De a máj működésének javítása, az emésztés javítása és a puffadás megelőzése érdekében is megéri fogyasztani belőle. Mindezek mellett a modern orvoslásban belsőleg emésztési panaszokra, külsőleg pedig a herpesz kezelésére is alkalmazzák.

Gyógyhatása mellett azonban íze és illata miatt is érdemes minél változatosabban az életed részévé tenni ezt a gyógynövényt. Mutatjuk a kismarosi Málnalevél Patika legjobb tippjeit ehhez.

A citromfű gyógyhatását, valamint nagyszerű ízét és illatát egyaránt kiélvezheted. Fotó: Getty Images

Finomságok citromfű felhasználásával

Ha egy üvegbe teszel citromfüvet, leöntöd hideg vízzel, majd hűvös helyen pár órán át érleled, nagyon finom citrom ízű frissítőt kapsz. De készülhet belőle citromfüves limonádé, vagy akár szörp is – elkészítése nagyjából megegyezik a bodzaszörpével. A legegyszerűbb citromfűszörp receptjét itt találod. Italodat feldobhatod továbbá aprított citromfüves jégkockával is – nemcsak jól mutat a pohárban, de még kellemes ízt is kölcsönös a benne lévő folyadéknak.

A citromfű zamatát lekvár vagy zselé formájában is megőrizheted, mindössze egy semleges ízű alapnövényre van szükséged – mondjuk egy főzőtökre, amit a citromfű máris zamatos lekvárrá varázsol. De készíthetsz citromfüves ecetet is. Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy megtöltesz egy üveget a háromnegyedéig citromfűlevelekkel, majd felöntöd almaecettel. „Sötét helyen érleld 2 hétig, majd szűrd le. Több hónapig használható” – olvasható a posztban.

A megmosott citromfűlevelek mehetnek továbbá a kedvenc salátádra vagy akár a joghurtos mártásba is. Ez utóbbihoz 1 doboz natúr joghurtot keverj össze 4-5 friss, felaprított citromfűlevéllel, sóval, borssal, egy kis mézzel, mustárral, pár csepp citromlével és egy gerezdnyi zúzott fokhagymával.

Gyógyhatású és egyéb hasznos készítmények

Az orvosi citromfűből készült, nyugtató hatású teát nyáron is bátran fogyaszthatod. Jeges teaként is kiváló, egy kis friss mentalevéllel „megbolondítva”. Ám mivel a nátha nyáron sem feltétlenül kerül el, nem árt tudnod, hogy az illatos gyógynövény felhasználásával meghűlés elleni szirupot is készíthetsz. Háromnegyed csészényi citromfűlevelet önts fel annyi vízzel, amennyi ellepi, majd lassú tűzön párold addig, amíg a folyadék fele el nem párolog. Szűrd le, majd fél csészényi mennyiséghez adj negyed csészényi mézet. Az elkészült szirup 3-4 napig áll el hűtőszekrényben.

Kevesen tudják, de házi rovarriasztó spray is készíthető. Egy zárható üveget tölts meg citromfű- és menta-, esetleg bazsalikomlevelekkel, majd önts rájuk varázsmogyoró- kivonatot – ezt gyógynövényboltokban tudod beszerezni. A lefedett üveget 2 hétig sötét helyen kell tartani, majd szűrd le a folyadékot, öntsd át szórófejes flakonba, és hígítsd fel egy kis vízzel. De néhány cserép, az teraszra vagy az ablakpárkányra helyezett citromfűvel is távol tarthatod a rovarokat.

