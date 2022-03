A szervezetünknek a zsírokra számos élettani folyamat végrehajtásához szüksége van, ha túl keveset viszünk be belőlük, az akár egészségügyi problémákhoz is vezethet. Kellenek a vitaminok felszívódásához, a sejtek növekedéséhez, az agy és a szemek egészségéhez, a sebgyógyuláshoz, a hormontermeléshez, és energiaforrásként is szolgálnak. A Healthline cikke osszefoglalja, milyen problémák lehetnek abból, ha nem fogyasztunk elég zsírt.

Az avokádó ezért egészséges Az avokádó egyre több helyen kapható már itthon is, ami nagyon jó hír, mert igazi szuperélelmiszer. A sötét külsejű, élénkzöld színű zöldség valójában technikailag gyümölcs, tele egészséges zsírokkal, antioxidánsokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. h i r d e t é s

Ne zárjuk ki a zsírokat az étrendünkből!

Az ajánlások szerint a napi kalóriabevitelünk körülbelül 35 százalékát kell, hogy kiadják a zsírok, ami egy 2000 kalóriányi bevitelnél körülbelül 66 gram, egy 2500 kalóriányi bevitelnél körülbelül 97 gram zsír bevitelét jelenti. Az az egészséges, ha ennek minél kisebb része transzzsír (feldolgozott, olajban sült élelmiszerek, chips, kekszek), egy kis része telített zsír (hús, tetermékek, tojás), legnagyobb része pedig telítetlen (mogyoróvaj, avokádó, diófélék, olívaolja, szezámolaj, és többszörösen telítetlen zsírokból (zsíros halak, chia mag, dió, lenmag).

A zsírok fogyasztása fontos része az egészséges étrendnek. Fotó: Getty Images

Az elégtelen zsírbevitelnek különféle tünetei lehetnek. Ha a zsíroldékony vitaminok felszívódásához (A, D, E, K) nincs elég zsír a szervezetben, az okozhat szürkületi vakságot, termékenységi problémákat, ínyduzzadást, a haj-és bőrszárazságot, ínyduzzanatot, a fogak lazulását, depressziót, izomfájdalmat és a bőrt is sérülékenyebbé teheti. Emellett fokozhatja a dermatitis, vagyis bőrgyulladásra való hajlamot.

Azt is észrevehetjük, hogy a sebeink, zúzódásaink lassabban gyógyulnak, amelynek hátterében általában az A és a D vitaminok hiánya, illetve hiányos felszívódása áll. A szervezetünkben a prosztaglandin nevű zsírmolekulák serkentik a hajnövekedést, de ha nem viszünk be elég zsírt, attól megváltozhat a haj textúrája, és kutatások szerint hullani kezdhet a haj és a szemöldök is.

A túlságosan korlátozott zsírbevitel meggyengítheti az immunrendszert, ami miatt hajlamosabbá váluk a fertőzésekre, és gyakrabban betegedhetünk meg. Az omega-3 és omega-6 zsírsavak nagyon fontosak az immunsejtek növekedéséhez, ezért is lényeges, hogy az étrendünk rendszeresen tartalmazzon lenmagot, chia magot és zsíros húsú halakat, például makrélát, heringet, szardíniát.