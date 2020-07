"Újra jól alszom. És ez a titok"

A koronavírus-járvány és a megváltozott hétköznapok, a home office-ban végzett munka kihatott az alvásomra is. Pedig mindig jó alvónak számítottam, soha nem volt szükségem semmilyen segítségre ahhoz, hogy lefekvés után pár perccel már el is tudjak aludni, és reggel úgy ébredjek, hogy friss vagyok, kialudtam magam. Ezért is ért váratlanul a tény még tavasszal, hogy egyre rosszabbul alszom. Egyre későbben feküdtem le, és még így is előfordult, hogy fél vagy egy órán át kattogott az agyam, mire álomba merültem. Gyakran előfordult az is, hogy felébredtem az éjszaka közepén, a visszaalvás pedig még nehezebben ment, mint az esti álomba zuhanás, majd ezt követte a nehézkes reggeli ébredés, a "csak még 5 perc" alvásigénnyel.

Ebben az állapotban lehetetlen nemet mondani egy esti stresszoldó, alvást segítő étrend-kiegészítő tesztelésére, amely ráadásul még extrákkal is jár - el fogom árulni, miről is van szó. A Nottevit Skinny Sleep néven nemrég piacra dobott, stresszoldó, alvást segítő gyógynövényeket tartalmazó termékről. Az étrend-kiegészítő nagy előnye, hogy nemcsak a nyugodt, pihentető alvásunkról gondoskodik, hanem az éjszakai testsúlykontrollban is szerepet vállal természetes zsírégető és testsúlycsökkentő összetevőivel.

Aludjunk jól, és tartsuk kontroll alatt a testsúlyunkat is! Nem lehetetlen. Fotó: Getty Images

Ha rosszul alszom, elhízom?

De miért van szükség egy pihentető alvást elősegítő tablettánál arra, hogy a súlyomra is figyeljen? Valószínű tapasztaltuk már, hogy azokon a napokon, amikor előző éjszaka csak néhány órát tudtunk aludni, sokkal jobban kívántuk az ételeket, akár olyanokat is, amiket máskor nem. A rossz minőségűalvástehát nem marad következmények nélkül. Egy friss, az amerikai Columbia Egyetem kutatói által végzett vizsgálatban - közel ötszáz, 20-76 év közötti nő étrendjét és alvási szokásait analizálva - például a már ismert kockázatokon felül egy új, fontos összefüggésre is felfigyeltek, azaz egyértelmű kapcsolatot mutattak ki a nem megfelelő éjszakai pihenés és azelhízásközött. Kiderült ugyanis, hogy azok, akik rossz alvásra panaszkodtak, egészséges élelmiszerekből is kevesebbet vettek magukhoz. A rossz alvás miatt nőtt a napi bevitt kalóriamennyiség, és azon belül is a cukros ételek fogyasztása.

Magamra ismertem, szólhatna akár rólam is ez a kutatás. Ugyanezeket a tüneteket tapasztaltam egy-egy álmatlanul, forgolódva töltött éjszaka után. És minderre megvan a tudományos válasz is: a kevés vagy rossz minőségű alvás azért növeli az ételek iránti sóvárgást, mert két, az étvágyat szabályozó hormon szintjének rendellenes változását vonja maga után. Egy rossz éjszaka után a leptin - a szervezet zsíranyagcsere-szabályozásáért és a jóllakottságérzésért felelős hormon - szintje ugyanis lecsökken a szervezetben, az éhséghormonként ismert ghrelin szintje pedig nőhet, ezért ébredés után és napközben is gyakrabban érezzük magunkat éhesnek, és több ételt kívánunk, mint akkor, amikor egy remek éjszaka után frissen, üdén ébredünk. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy kialvatlanul az agyunk kevésbé képes racionális döntéseket hozni, az eleve magasabb kalóriatartalmú, de alacsony tápértékű élelmiszerekből hajlamosak vagyunk nagyobb adagot is fogyasztani, és könnyebben engedünk a gyorsételek csábításának. Az vesse rám az első követ, aki még sosem tapasztalt hasonlót, és sosem bukott el ilyen téren.

A kettős hatás: minőségi alvás és éjszakai testsúlykontroll

De térjünk vissza a már említett étrend-kiegészítőhöz, nézzük meg jobban, mi is van benne. Mint az már korábban kiderült, kettős hatású esti stresszoldóval, alvást segítő termékkel van dolgunk, amely még az éjszakai testsúlykontrollra is odafigyel. A gyártó ígérete szerint a tabletta szedésével nemcsak minőségi alvásban lesz részünk, hanem ezzel hozzájárulunk a fokozott éjszakai zsírégetéshez, testsúlyunk csökkentéséhez is. Mivel alig ismerek olyan nőt - testsúlytól függetlenül -, aki elégedett lenne azzal, amit a mérleg mutat, így egyelőre nem látom magam előtt, hogy valaki azért dobná félre a terméket, mert az még esetleg a kilóira is hatással lehet. Hozzám hasonlóan valószínűleg a többség örülni fog, ha az alvásproblémái mellett az étkezésére is könnyebben tud majd figyelni.

Mi segít elérni a minőségi alvást? Az étrend-kiegészítő egyik legfontosabb természetes hatóanyaga a valeriana, amelyet leginkább az enyhe, lelki eredetű nyugtalanság, feszültség oldására és enyhe fokú elalvási zavarokra ajánlják. Emellett található még benne golgotavirág- és komlótoboz-kivonat is. A golgotavirágban lévő béta-karbolin jó hatással van az idegrendszerre, így kiválóan alkalmazható nyugtatóként, a szorongás, és a stressz tüneteinek kezelésére. Amellett, hogy természetes nyugtató, nem okoz függőséget. A komló enyhe nyugtató és altató hatású szer, deemésztési panaszokkezelésére is használják.

Az éjszakai testsúlykontrollt támogató összetevők, amelyek segítik a zsírlebontó anyagcserét, szintén ismertek lehetnek. Ilyen például az epigallokatechinben (EGCG) gazdag, koffeinmentes zöld tea és a kamillavirág-kivonat is, mindegyikről ismert, hogy segítik az emésztést. A termékben található még króm is, amely a makrotápanyagok normál anyagcseréjében vesz részt, és hozzájárul az egészségesvércukorszintfenntartásához. Emellett magas tisztaságú L-karnitin is található a készítményben.

Azonnal érezhető a hatás?

Nem túlzás, de tényleg már az első tabletta után éreztem a hatást. E cikk megírásakor már túl vagyok 30 darab tabletta beszedésén - 1 vagy 2 kapszula bevétele ajánlott, lefekvés előtt úgy 15 perccel -, és elmondhatom, soha nem aludtam még ennyire jól, napközben nem vagyok levert és fáradt. Az éjszakai zsírégetéssel kapcsolatban már kicsit szkeptikusabb voltam, de ezen a téren is éreztem pozitív változásokat. Aki jól ismer, tudja, hogy bármikor vevő vagyok egy süteményre, egy szelet csokoládéra, vagy akár mindkettőre, mégis sikerült változást elérnem ezen a téren. Sokkal kevesebb édességet eszem, az elmúlt egy hónapban alig jutott eszembe, hogy ilyeneket egyek. (Titkon remélem azért, hogy a kedvenc cukrászdám nem ment csődbe). Megszűnt a napközben oly sokszor jelentkező éhségérzet, sokkal tudatosabban étkezem, és könnyebben tudom tartani magam a menetközben kialakított egészséges étrendhez és életmódhoz - mert nemcsak a táplálkozásra figyelek, rendszeresen mozgok, azaz leginkább futok is. A legjobb mégis az, hogy ismét rám jön a kedvenc farmerszoknyám.

A terméket kúraszerűen érdemes szedni: az alvást segítőgyógynövényekesetében akár 2-4 hétre is szükség lehet a hatóanyagok beépüléséhez, azaz nem valószínű, hogy mindenki azonnal vagy rövid időn belül érzi majd a hatást, rendszeres szedés mellett sem. A zsírégető hatóanyagokra is igaz, hogy akár 8-10 hétre is szükség lehet, hogy kifejtsék jótékony hatásukat. Ezután érdemes két hét szünetet tartani.

Jó hír az is, hogy a termék vegán, laktóz-, cukor- és gluténmentes. És még valami, ami nekem nagyon bejött, a pozitív hatásokon túl is: a csomagolás. Azon túl, hogy a csillagos égboltot ábrázolja, a dobozt kézbe véve máris azt éreztem, hogy nyugtatólag hat az érzékeimre. Utánanéztem, és valóban nem véletlen, az úgynevezett soft touch fóliabevonatnak köszönhető a megnyugtatóan puha érzés. A sötétben fluoreszkáló holdmotívum pedig már csak hab a tortán, mindenesetre segít, hogy lámpafény nélkül is megtaláljuk a dobozt az éjjeliszekrény fiókjában.

