Elektromos fogkeféd van? Így soha ne használd

Szójátékkal élve azt is mondhatnánk: fogas kérdés, hogy a hagyományos vagy az elektromos fogkefe mellett döntünk. Mert bár a fogorvosok szerint a fogak rendszeres tisztításán van a hangsúly, és nem az az elsődleges, hogy ez milyen eszközzel történik, azért sokaknak kényelmesebb a motoros verzió használata. Emellett számos tanulmány rámutat az elektromos fogkefe előnyeire. Amint az a Medical Daily összefoglalójából is kiderül, van viszont néhány gyakori hiba, amelyet sokan elkövethetnek, és ezekkel is jó tisztában lenni.

Az elektromos fogkefe használatának is vannak szabályai. Fotó: Getty Images

Tényleg jobban tisztít az elektromos kefe?

Bár az elektromos fogkefék jóval drágábbak, mint hagyományos társaik, a CNET szerint több tanulmány eredményei alapján is hatékonyabbnak bizonyultak a lepedék eltávolításában és a fogszuvasodás csökkentésében.

Egy 2014-es tanulmányban a Cochrane Collaboration több mint ötezer önkéntes felnőtt és gyermek körében végzett, összesen 56 klinikai vizsgálat eredményeit értékelte. A szerzők arra jutottak, hogy azoknál, akik három hónapig elektromos fogkefét használtak, 11 százalékkal csökkent a lepedék mértéke azokhoz mérten, akik ugyanennyi ideig kézi fogkefével mostak fogat.

Egy másik tudományos munka – amelyhez 11 éven keresztül figyelték meg a résztvevőket –kimutatta, hogy az elektromos fogkefék használata egészségesebb fogakhoz vezetett. És azt is megállapította, hogy az elektromos fogkefét használók a fogaik megtartásában is jobb eredményt értek el a kézi fogkefét előnyben részesítőkkel szemben. A motoros verziót használóknak átlagosan 19 százalékkal több foga maradt meg, mint azoknak, akik a kézi sikálásra szavaztak.

A fogszabályzót viselőknek és a gyerekeknek is előnyös választás lehet

Egy amerikai kutatás szerint az elektromos fogkefe a fogszabályzót viselők számára is előnyökkel jár. A szerzők megállapították, hogy a hagyományos fogkefét használó fogszabályzósoknál nagyobb valószínűséggel halmozódott fel lepedék, és nagyobb volt az ínygyulladás kockázata, mint azoknál, akik elektromos fogkefével mostak fogat.

Az elektromos fogkefe azoknak is jó választás lehet, akik valamilyen okból nem tudnak mindig rendesen fogat mosni. Például a gyerekeknek, akik egy idő után elunják a dolgot, ezért nem mosnak alaposan és kellő ideig fogat, ami lepedékképződéshez vezethet. Az elektromos kefe feje viszont különböző irányokba forog, ezért rövidebb idő alatt alaposabb tisztítást tehet lehetővé.

Milyen hibákat követ el a legtöbb ember?

Az elektromos fogkefének ugyan számos előnye van, de azt is jó tudni, hogyan érdemes, illetve nem érdemes használni. Ahogy a gyerekek, úgy sok felnőtt is úgy gondolja, hogy lényegesen rövidítheti a fogmosás időtartamát – főleg egy márkás elektromos eszközzel. Ez viszont nem igaz: a legszuperebb motoros kefével is naponta kétszer két perc fogmosást javasolnak a fogorvosok.

Előfordul ennek az ellenkezője is, amikor valaki túl sokáig, vagy naponta túl sokszor sikálja a fogait. De gyakori hiba az is, hogy túl kemény sörtéjű fejet választunk, vagy túl erősen nyomjuk rá azt a fogakra és az ínyre. Erre érdemes figyelni, mert visszahúzódhat az ínyünk, és sérülhet a fogzománcunk.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az elektromos fogkefe fejét is 3-4 havonta kell cserélni. Sőt, ha a sörték megkoptak vagy borzas kinézetűvé váltak, akkor rögtön váltani kell.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!