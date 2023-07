Az orvosok is meglepődtek: bezöldült a páciens nyelve

A 64 éves férfi nyelve már két hete zöld volt, amikor úgy döntött, hogy elmegy a daytoni Wright-Patterson Egészségügyi Központba. Mint azt a LiveScience írja, a furcsa elszíneződés azután jelent meg nála, hogy ínyfertőzés miatt antibiotikumkezelést kapott. Kezelőorvosai eleinte gombás fertőzésre gyanakodtak az elváltozás hátterében, a betegnek felírt gombaellenes terápia azonban teljesen hatástalannak bizonyult.

A további vizsgálatok során kiderült, hogy valójában a férfi filiform papillái nőttek szokatlanul hosszúra. Ezek olyan fonálszerű szemölcsök, amelyek természetes módon megtalálhatók mindenki nyelvén. Az ízlelésben nem vesznek részt, helyette a falatok mozgatásában, továbbításában van szerepük. Folyamatosan cserélődnek, ahogy a fogkefék, nyelvkaparók és szilárd ételek okozta dörzsölődés során leválnak a nyelv felszínéről. Ennél fogva általában nem is nőnek nagyobbra egy milliméternél.

A 64 éves férfi nyelve teljesen bezöldült. Fotó: New England Journal of Medicine

Ha azonban mégsem szakadnak le, úgy hosszuk akár a két centimétert is megközelítheti, egyfajta szőrzetszerű textúrát kialakítva a nyelven. Ezt nevezzük szőrös nyelv szindrómának (lingua villosa), amely jóindulatú, ártalmatlan elváltozás, és amely az emberek több mint egytizedét érinti valamikor életük során, főként 65 év felett. A papillákon ilyenkor – egyéb szennyeződések mellett – megannyi ételmaradvány, baktérium és elhalt hámsejt megtapadhat, megszínezve a szemölcsszálakat. A szőrös nyelv emiatt lehet akár barna, fehér, zöld, rózsaszín, de még fekete színezetű is akár.

A jelenség kialakulásának rizikótényezői közé tartozik, ha valaki csak folyékony és puha táplálékokat vesz magához, nagyobb mennyiségben fogyaszt kávét, teát vagy alkoholt. Ugyancsak fokozza a kockázatot a dohányzás, a dehidratáció, a rossz szájhigiéné, illetve olyan gyógyszerek használata, amelyek hatására megváltozhat a szájban élő mikrobiom összetétele. A megelőzéshez a legjobb módszert a rendszeres nyelvdörzsölés jelenti fogmosás során, megakadályozva a papillák túlnövekedését. Éppen ezt javasolták orvosai a daytoni férfinek is, továbbá azt, hogy szokjon le a dohányzásról. Utóbbit végül nem teljesítette, de hat hónappal később a kontrollvizsgálaton már így is normális megjelenésű volt a nyelve. Az esetről készült tudományos beszámoló a New England Journal of Medicine című folyóiratban jelent meg.