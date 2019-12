A kusza, kifelé álló, vagy egymásra lógó fogakkal ugyanis az is probléma, hogy sokkal nehezebb őket megfelelően megtisztítani. Éppen ezért a lepedék és a baktériumok is könnyebben halmozódnak fel a nehezen elérhető részeken, ami megnöveli az ínygyulladás, és más ínybetegségek kialakulásának esélyét. Több kutatás is igazolja, hogy ezek pedig hajlamosabbá tesznek a szív-, és érrendszeri problémákra, illetve a különféle tüdőfertőzésekre is.

Azt is kutatások bizonyítják, hogy már önmagában az, hogy a nem szabályosan álló fogak rossz szögben préselődnek egymáshoz, olyan plusz terhelés jelent számukra, ami miatt idővel könnyebben letörhet belőlük egy darab, vagy akár ki is eshetnek.

"A szabálytalan fogak esetében a fogmosás, fogselymezés bonyolultabb, és a helyzet csak még rosszabbá válik, ahogy öregszünk+ - nyilatkozta Dr. Richard George, a British Orthodontic Society fogorvosa.

A szabálytalan fogsor veszélyes lehet

A felgyűlt lepedék miatt az íny begyulladhat, ami miatt megnő az ínybetegség, illetve a fogvesztés veszélye is. Sokak számára ezt a veszélyt nagyban csökkentheti a fogszabályzó viselése, hiszen így végre esélyük lesz a megfelelő fogtisztításra, illetve az elégtelen szájhigiéné miatti betegségek kialakulásának csökkentésére is.

Nem ritka, hogy észre sem vesszük a problémát

A szabálytalan fogakkal rendelkezőknél a fogcsikorgatás is gyakoribb, ami miatt a fogak megrepedhetnek, eltörhetnek, megrövidülhetnek - a fogszabályozás ezen is segíthet. Ezek miatt a dolgok miatt pedig kiemelten fontos a fogak rendszeres ellenőrzése. Sok esetben ugyanis az emberek nincsenek is tisztában azzal, hogy a fogaik nem megfelelő szögben, vagy távolságban helyezkednek el, így azt sem tudják, hogy emiatt esetleg fogszabályzóra, vagy éppen harapásemelőre lenne szükségük.

Vannak, akik még azzal sincsenek tisztában, hogy a fogszabályozás nem csak gyerekkorban lehetséges. Bár fiatalabb korban rövidebb ideig is elég lehet hordani egy eszközt, mint felnőttként, akármilyen életkorban is derül ki, hogy szükségünk van rá, mindenképpen hallgassunk az orvosunkra. Ezzel nem csak a megjelenésünk lehet harmonikusabb, hanem több komoly betegség kialakulásának esélyét is jelentősen csökkenthetjük.

Forrás: dailymail.co.uk