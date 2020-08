A maszkviselés jót tesz a fogaknak

Koronavírus: bőrbetegségek lángoltak fel A rendszeres maszkhordás az arcbőrünket is megviselte, nem beszélve a megváltozott életkörülmények miatti stresszről. Részletek itt.

Akik rendszeresen hordanak maszkot, azok talán már szembesültek olyan kellemetlenségekkel, mint például, hogy a bőrük pattanásos lehet a védőeszköz alatt, vagy hogy a szemüvegük bepárásodhat. És mint egy nemrég, háromezer amerikai felnőtt részvételével készült felmérés rámutat, bizony a kellemetlen leheletünket is sokkal elviselhetetlenebbnek érezzük a maszkban, ezért gyakrabban mosunk fogat.

Jobban ügyelünk a szájhigiénére, mióta sok helyen kötelező a maszkviselés. Fotó: Getty Images

A New York Postban közölt adatokból kiderül, hogy a válaszadók 57 százaléka figyel oda sokkal jobban a leheletére azóta, hogy rendszeresen maszkot kell hordania. Ez nyilván saját magunk miatt is kellemetlen, de az alanyok több mint fele aggódik amiatt is, hogy mások - megérezve a rossz szájszagukat - "koszosnak" bélyegezhetik meg őket.

Minden tizedik ember fogmosás nélkül él

További 41 százalék tart attól, hogy rossz lehelettel nem tűnik majd vonzónak a többi ember szemében, 36 százalék pedig attól fél, a szájszag miatt nem vehetik őket komolyan. A válaszadók közel felének, 47 százaléknak megvan a reggeli és esti fogmosási rutinja, de 35 százalék bevallotta, hogy naponta csak egyszer sikálja meg a fogait, közel tíz százalék pedig egyszer sem.

Hogy a fogmosás mennyire fontos az embereknek, arról a következő adatok is tanúskodnak: a felmérésben részt vevők 79 százalékának muszáj reggel fogat mosnia, mert ha nem, az az egész napjukra rányomja a bélyegét. 75 százalék a párjának sem ad reggeli puszit, míg nem mosott fogat. 81 százalék szerint elég lohasztó, ha a partnerének rossz a lehelete, 22 százalék pedig már szakított is szájszagproblémák miatt.