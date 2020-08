Koronavírus: bőrbetegségek lángoltak fel

A koronavírus és a megjelenéséből következő pandémia az élet számos olyan területére is hatással van, amikre nem feltétlenül gondolnánk elsőként. A rendszeres maszkhordás egy új, eddig ismeretlen hatás elé állította arcbőrünket, a megváltozott életkörülmények miatti stresszről nem is beszélve. Dr. Kriston Renáta esztétikai bőrgyógyász elárulta, melyek az idei, rendhagyó nyarunk legnépszerűbb orvos-esztétikai kezelései.

Az arcmaszk használatával úgynevezett határréteg alakulhat ki, ami megakadályozza a hatóanyagok felszívódását. Fotó: Getty Images

Így hatott a stressz a bőrünkre

"A COVID-19 mindenki számára egyfajta feszültséget okozott. Tavasszal más életritmust vettünk fel, sokkal kevesebbet voltunk levegőn, megváltoztak egyes étkezési szokásaink. Emiatt nagyon sok olyan esettel találkoztam, ahol a bőrminőség romlott, bőrbetegségek lángoltak fel, például ekcémás folyamatok" - fejtette ki Dr. Kriston Renáta esztétikai bőrgyógyász, a Hattyú Orvos-esztétikai Klinika vezető orvosa. A szakember szerint a stressz a bőrön könnyen megjelenik, egyfajta bőrfáradtság képét mutatva. Sokan azért fordulnak ilyenkor bőrgyógyászhoz, mert nem értik, mi történik velük, csak azt látják, hogy mást mutat a tükörképük.

Az orrot és szájat fedő maszk viselése csökkenti a koronavírus-fertőzés kockázatát, ám egyre többen tapasztalják, hogy az arcbőrre rossz hatással van, mert gyulladt pattanásokat okoz. De mit lehet tenni, ha a járvány ellen is szeretnénk védekezni, és a bőrünk simaságát is megőriznénk? Kattintson tippjeinkért.

Ez azért lehetséges, mert felszíni határréteg képződik a szennyeződésekből, az elhalt bőrsejtekből és a faggyúból. Hiába ápolja az arcbőrét a páciens a megszokott módon, ez a határréteg megakadályozza a hatóanyagok felszívódását. A bőrfrissítés, illetve a bőr hidratáltságának visszaállítása ezért az esztétikai bőrgyógyász szerint most nagyon népszerű kezelés. Nem szabad elfelejteni, hogy a fényvédelem szintén nagyon fontos ebben a nyári időszakban, ha nincs korrekt UV-védelem, a sugárzás hamar láttatja a hatását.

Nem kell mindig a szikéhez nyúlni

"A klinika üzenetében is hordozza, hogy nem csak arról beszélünk, hogy feltöltünk egy ráncot, és már készen is vagyunk. Megpróbáljuk az egész embert szemlélni, merthogy a bőrön megjelenő tüneteknek nagyon sokszor belső okai vannak. Ha nincs meg a belső balance, ha nem egészséges a szervezet, akkor ezt a külső is megmutatja, a bőr pedig egy nagyon jó üzenőfelület" - mondta Dr. Kriston Renáta.

A bőrtípusnak, kornak, évszaknak megfelelő bőrápolás a legfontosabb. A következő lépcső lehet egy kozmetikai kezelés, fiatalon a bőrünk minősége csak egy kis külső támogatást igényel. "Aztán persze eljön az a kor, amikor ezek a kezelések és az ápolási rutin már nem elegendőek" - fűzte hozzá a neves szakember. Harminc felett elkezd öregedni a bőr. Bár ennek látható jelei még nincsenek, itt már érdemes professzionálisabb kezelésben gondolkodni, például a frakcionált rádiófrekvencia segítségét igénybe venni. Dr. Kriston Renáta elmondta, a kollegaénstimuláló kezelések korszakát éljük, ezek tartós, jó eredmények alapját adják meg. A térfogatvesztést lehet hialuronsavval pótolni, az izommozgásból eredő ráncoltságnál lehet botulinum toxint alkalmazni. "Ami fontos, hogy mindig személyre szabottan kell a kezelést kialakítani. Vannak olyan emelőszálak, amelyeket kontúrvesztés esetén nagyon jól be lehet építeni egy jó minőségű bőrbe. Nem kell mindig a szikéhez nyúlni" - fogalmazott a bőrgyógyász.

