A legjobb házi módszerek vérző ínyre

Ha vérzik az ínyünk, az első, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk elállítani a vérzést. Egyszerűen csak nyomjunk egy darab gézt a vérző területre. A megduzzadt, vérző területet akár egy jégkockával is átsimogathatjuk, a hideg ugyanis gyulladáscsökkentő és vérzéscsillapító egyaránt. Ezek mellett viszont érdemes az alábbi praktikákat is kipróbálni.

A fogínyvérzés egy igen gyakori probléma, de sok esetben otthon is kezelhető. Fotó: iStock

Sós víz

A sós vizes szájöblítést is érdemes rendszeresen alkalmaznia annak, akinek sokat vérzik az ínye. Egy nagy pohár langyos vízben keverjünk el egy teáskanál sót, majd ezzel öblögessünk kortyonként 30 másodpercig (a vizet semmiképp se nyeljük le). Ismételjük napi két alkalommal. A sós víz csökkenti az ínyek duzzanatát és segít elállítani a vérzést. Továbbá olyan kémhatást hoz létre a szájüregben, amely megakadályozza a baktériumok szaporodását.

Tea

Szájzuhany segítségével megfelelően tisztán tudjuk tartani a szájüreget és az ínyt. Ez pedig az egyik legjobb módszer az ínyvérzés megelőzésére. Emellett használjunk rendszeresen szájvizet is - arra azonban figyeljünk, hogy mindig alkoholmenteset válasszunk.

A kidobásra ítélt, kihűlt teafiltereket is a vérző ínyünkre szoríthatjuk néhány percre. A teában található csersavak segítenek leküzdeni az ínyfertőzést. De a kamillateás öblögetést is érdemes kipróbálni, ennek a gyógynövénynek ugyanis gyulladáscsökkentő és izomlazító hatása van.

Méz

A mézet is bevethetjük ínyvérzés ellen. Öblítsük ki a szánkat langyos vízzel, mártsuk mézbe az ujjunkat és ezzel masszírozzuk óvatosan a vérző területet. A méz - a benne található propolisznak köszönhetően - antibakteriális hatású. Arra viszont figyeljünk, hogy a mézet csak az ínyre kenjük, a fogakra ne!

Nem mindegy, mit eszünk!

A táplálkozásunkkal is sokat tehetünk azért, hogy ínyünk egészséges legyen. Együnk sok ropogós, nyers zöldséget - például karalábét vagy répát. Ezek rágása ugyanis segít eltávolítani az ételmaradékokat a fogak közül, ezáltal megelőzi az ínybetegségeket. Rágás közben ráadásul nyál is termelődik, ami tovább tisztítja a szájüreget. Az is fontos, hogy minél több leveles zöldséget fogyasszunk, mert ezekben sok a K-vitamin. A K-vitamin hiánya lassítja a véralvadást, így akinek nincs elég a szervezetében, annál az ínyvérzés is lassabban áll el.

Forrás: brightside.me