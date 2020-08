Varázsmogyoró: hogyan hat az egészségünkre?

8 természetes gyógymód apattanásellen! Ha további természetes gyógymódokat szeretne kipróbálni a pattanások ellen, kattintson!

A varázsmogyoró remek hatással van a bőrre

Keverjünk össze egy teáskanálés két teáskanál mézet, majd ezt kenjük fel a pattanásos területre . Hagyjuk hatni 15 percig, majd alaposan öblítsük le.A varázsmogyoróban lévőhozzájárulnak ahhoz, hogy a bőrünk kevésbé legyen zsíros (ugyanakkor nem irritálja a faggyúmirigyeket a túlműködésre), ez pedig megakadályozza a mitesszerek kialakulását is. Mivel a pórusokat is összehúzza, azokban kevésbé tud meggyűlni a szennyeződés és a faggyú, ezzel pedig tovább csökkenthetjük a bőrhibák megjelenésének rizikóját. Érdemes varázsmogyorót is tartalmazó arclemosót vagy tonikot alkalmazni, naponta két alkalommal.különösen alkalmas lehet a varázsmogyoró (nemcsak azért, mert az ő bőrük általában zsírosabb), mert nagyszerűen gyógyítja a borotválkozás után kialakuló apró sebeket, irritációt. Gyulladáscsökkentő, hűsítő hatású, megakadályozza a viszketést is.Akkor is érdemes kihasználni a varázsmogyoró erejét, ha túlzottan izzadósak vagyunk. A növényben lévő vegyületek összehúzó hatásainak köszönhetően kevesebbet izzadunk,pedig megakadályozzák azoknak a mikrobáknak az elszaporodását, melyek a kellemetlen szagokért felelősek. Mártsunk egy tiszta vattapamacsot varázsmogyoró-kivonatba, és ezzel töröljük át az érintett területet, például a hónaljat, a tenyeret, a lábfejet vagy akár az arcunkat.A varázsmogyoróban található gyulladáscsökkentő, nyugtató, viszketést csökkentő, gyógyító vegyületek, flavonoidok és tanninok olyan kellemetlen betegségek ellen is megoldást nyújthatnak, mint az aranyér két deci vízzel egy teáskanálnyi szárított varázsmogyorót, fedjük le, hagyjuk állni 15 percig, majd szűrjük le. Mártsunk az elkészült főzetbe egy tiszta kéztörlőt vagy textilpelenkát, alaposan csavarjuk ki, és tegyük az aranyérrel érintett területre. Hagyjuk rajta két-három percig, majd többször is ismételjük meg.Ha korpásodással küzdünk, akkor is érdemes kipróbálni a varázsmogyoró gyógyító erejét. A növény csökkenti a viszketést, segít kiegyenlíteni a bőr pH-értékét, és mikrobaellenes hatásai is vannak. Szórófejes üvegben keverjünk össze egy rész varázsmogyoró-kivonatot és két rész vizet, alaposan rázzuk össze, majd szórjuk be a keverékkel a fejbőrünket. Masszírozzuk be, majd hagyjuk hatni öt percig, ezek után mossuk meg a hajunkat a szokásos módon. Kétnaponta használjuk, míg a fejbőrünk állapota nem javul.