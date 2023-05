Tudod, honnan jön a reggeli kávéd? Mutatjuk

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a méltányos kereskedelem (fair trade) világnapja kapcsán osztott meg videót egy kenyai kávétermesztő család mindennapjairól. Samuel 163 cserjét gondoz Kangema kerületi otthona közelében. Az ültetvényt az édesapja hozta létre 1964-ben, a szakmát pedig mostanra Samuel fia is eltanulta és aktívan űzi. A férfi elmondása szerint a jó kávé titka az, hogy a gazda barátjainak tekintse a cserjéket. Maga is rendszeresen beszélget az általa nevelt növényekkel, és így azt is meghallja, ha azok valamiben hiányt szenvednek. Samuel szerint az éghajlatváltozás a kávétermesztőket is kihívások elé állítja, ugyanakkor a fair trade mozgalom lehetővé teszi, hogy hosszú távon is fenn tudják tartani üzletüket.

Mint az a Tudatos Vásárlók korábbi cikkében olvasható, „a fejlődő országokban gyártott termékek kereskedelme gyakran gyermekmunkával és a helyi lakosoknak súlyos egészségkárosodást okozó szennyezéssel jár együtt. Kiszolgáltatottságra, szegénységre, a szociális, a munkabiztonsági és a környezetvédelmi szabályozás hiányosságaira, és a mindezt kihasználó vállalati hatalomra épül”. A Fairtrade Foundation nonprofit szervezet kezdeményezése ebben igyekszik változást elérni. Az alapítvány szigorú kritériumokhoz kötve bocsát ki igazolást az azt kiérdemlő termékekre, amelyek biztonságos és egészségre nem ártalmas munkafeltételek mellett készülnek, ahol a dolgozók tisztességes árat kapnak az elkészített termékekért.

Samuel kávéja 2015-ben nyerte el a Fairtrade minősítését. Globálisan 125 millió ember megélhetése függ a kávétól, amely a kőolaj után a második legkeresettebb árucikk a Földön.

