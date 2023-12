A túlzásba vitt alkoholfogyasztás kellemetlen következménye a másnaposság, amely a leggyakrabban fejfájásban, fáradtságban, szomjúságban, szédülésben, hányingerben és étvágytalanságban nyilvánul meg. Mivel a macskajaj közel sem a legkellemesebb érzés, érthető, ha szinte bármi megtennél azért, hogy elkerülhesd azt.

Mutatjuk, hogy Healthline cikke szerint mit kell tenned, hogy reggeli rosszullét nélkül tölthesd az új év első napját – ezek a praktikák ugyanis bizonyítottan hatásosak a másnaposság elkerülését tekintve. A részleteket tartalmazó galériánkat az alábbi képre kattintva nyithatod meg.

Tippek, hogy megelőzd az újévi macskajajt

Sokaknak ismerősen hangozhat a „sörre bor, bármikor – borra sör, meggyötör” szállóige is, amely arra utal, hogy az „ősi” tapasztalatok szerint kevésbé üt be másnap a macskajaj, ha figyelünk arra, hogy milyen sorrendben fogyasztjuk a különböző alkoholos italokat. A Cambridge-i Egyetem kutatóinak rendhagyó tanulmánya 2019-ben meg is vizsgálta, hogy vajon van-e bármilyen valóságalapja ennek a legendának, vagyis valóban elviselhetőbb-e a másnaposság, ha a sör után isszuk a bort, nem pedig fordítva. Olvasd el, mire jutottak!