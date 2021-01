Tárolhatunk élelmiszert az erkélyen télen?

A romlandó élelmiszerek tárolására a legalkalmasabb hely a hűtőszekrény - a szerkezet állandó, stabil hőmérsékleten tartja az ételeket, így azokat napok, esetenként hetek múltával is biztonsággal elfogyaszthatjuk. A hűtőszekrénynek azonban van egy tagadhatatlan hátránya, méghozzá az, hogy véges a kapacitása. Még ha igyekszünk is odafigyelni arra, hogy ne vásároljunk és főzzünk túl nagy mennyiségeket az ételekből, előfordulhat, hogy a hűtő megtelik, és már az ajtaját is félve nyitjuk ki, nehogy egy rossz mozdulattal kipotyogjanak belőle a dolgok. A téli hónapokban éppen ezért sokaknak eszükbe jut, miért is ne lehetne a teraszon vagy az erkélyen tárolni egy-két dolgot, ha már úgyis hideg van odakint?

Ha tele a hűtő, inkább szabadítsunk fel helyet, ne az erkélyre pakoljunk! Fotó: Getty Images

Ingadozik a hőmérséklet

Az a kinti hőmérséklet, amit mi egyszerűen hidegnek ítélünk meg, valójában a nap folyamán folyamatosan változik: napközben (főleg, ha kisüt a nap) feljebb kúszik a hőmérő szála, míg éjszakára visszaesik, és jönnek a mínuszok. Márpedig az élelmiszerek minőségét és fogyaszthatóságát az állandó, 2-5 Celsius-fok közötti hőmérsékleten való tárolás biztosítja, amit csak a hűtőszekrényben tudunk pontosan beállítani. Az ingadozó hőmérsékletben ráadásul előfordulhat, hogy az élelmiszerek éjszaka megfagynak, napközben kiengednek, majd éjjel újra megfagynak, ami nemcsak a minőségét rontja el bizonyos ételeknek, de csúnya ételmérgezések forrása is lehet.

Az európai irányelvek szerint az élelmiszerek tárolása 3 és 8 Celsius-fok között ideális (kivéve a halak esetében), ennél magasabb hőmérsékleten beindul a kórokozók szaporodása, és a nem megfelelően hűtött élelmiszerek elfogyasztása könnyen gyomorrontást, ételmérgezést okozhat. A fagyasztott ételekre ennél is szigorúbb előírások vonatkoznak, azokat mínusz 15 és mínusz 18 fok közötti hőmérsékleten javasolt tárolni - ez a hőmérséklet itthon még a téli hónapokban is ritka, így a fagyasztott élelmiszereket semmiképpen se tároljuk a szabadban!

Szennyeződések és váratlan látogatók

A hűtőszekrény másik nagy előnye a szabaddal szemben, hogy védett környezetet biztosít az ételeknek, azaz a hűtő polcain nem szennyeződhetnek be a már elkészült fogások. Odakint ezt nem lehet garantálni: hiába csomagoljuk be alaposan az ételtároló dobozokat, fazekakat, az éj leple alatt az arra járó állatok (kutyák, macskák, rókák, madarak, rágcsálók) kiszagolhatják a finom falatokat, és megpróbálhatják megszerezni azokat. Még ha nem is sikerül megdézsmálniuk az ételt, a csomagolását felsérthetik annyira, hogy a levegőben, kicsapódó párában található mikroorganizmusok belekerülhessenek a fogásokba, ami ugyancsak veszélyes lehet. A forgalmasabb utak mellett lakóknak számolniuk kell a levegő szállópor-tartalmával is, ami szintén beszennyezheti az élelmiszereket. Ráadásul egy-egy nagyobb széllökés vagy rosszul irányzott ajtó/ablaknyitás miatt az asztalon, földön gondosan elhelyezett tárolók felborulhatnak, és értékes tartalmuk kiborulhat.

Italok hűtésére jó megoldás

Az egyetlen eset, amikor lehet (és érdemes is) élni a kinti hideg adta hűtési lehetőségekkel, a megvásárolt dobozos, palackos ital gyors lehűtése. Ha a délutáni bevásárlás során megvásárolt italt hidegen szeretnénk a vacsora mellé kínálni, a palackot nyugodtan kitehetjük a teraszra vagy erkélyre, csak arra figyeljünk, hogy ne hagyjuk kint egész éjszakára - pár óra elteltével helyezzük át a hűtőszekrénybe. Ha ugyanis túl hidegre süllyed a hőmérséklet éjjel, az italok megfagyhatnak, a csomagolásuk pedig akár szét is durranhat, így a frissítő biztosan kárba megy.