Sokat drágul a magyarok egyik kedvenc gyümölcse

Drágulhat a körte ára az európai uniós piacokon, ugyanis a megnövekedett kereslet miatt fogynak a készletek. A tavalyi termés pedig jobb volt, mint az azt megelőző év termése, viszont ez sem lesz várhatóan elég. Az afrikai országokból származó import mennyisége is lecsökkent, mert az időjárás nem kedvezett a kontinens terméseinek - írja az Index.

Fogyóban a készletek

Az Alma és Körte Világszövetség (WAPA) adatai szerint az Európai Unió­ban, valamint az Egyesült Királyságban együttesen 2,07 millió tonna körte termett 2022-ben, ami húsz százalékkal múlta felül az előző évi rekordalacsony termést. Viszont a készletek így is fogyóban vannak.

Az időjárás világszerte sok országban nem kedvezett a körtének. Fotó: Getty Images

A FruitVeb elemzése alapján a kereslet fokozatosan erősödik, különösen a kisebb méretű gyümölcsök iránt, ezért az árak is egyre magasabbak. Belgiumban például harmincszázalékos áremelkedést regisztráltak februárban. A nyári hőhullámok pedig Olaszországban is problémákat okoznak a gyümölcsök méreteiben, valamint minden évben egyre kisebb területen termesztenek körtét az országban, és növényvédelmi problémák is felléptek a kártevők miatt. Spanyolországban is a nagyobb méretű gyümölcsök hiányoznak, főképp az áprilisi fagyok miatt.

