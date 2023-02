Segít az agy vitaminja, ha jól szedjük

A B-vitaminok családjába tartozó B12 a vízoldékony vitaminok egyike. Ez azt jelenti, hogy nem lehet túladagolni, viszont nem is raktározódik a szervezetben, illetve testünk megtermelni sem tudja magának, ahogy például a D-vitamint. Ha tehát azt szeretnénk, hogy elegendő B12-vitaminhoz jussunk és ne alakuljon ki hiánybetegség, akkor ügyelnünk kell a megfelelő bevitelre. De pontosan milyen szerepeket tölt be ez a – gyakran kobalaminnak is nevezett – mikrotápanyag testünk működésében, és mekkora mennyiségre van szükségünk naponta? Az alábbiakban eláruljuk.

Agyunk barátja

A B12-vitamin számos anyagcsere-folyamathoz elengedhetetlen, továbbá a vörösvértestek képzésében, a hemoglobin-szintézisben is kulcsszerepet játszik. Ugyanakkor nem véletlenül emlegetik sokan az agy vitaminjaként: megfelelő bevitel esetén a B12 elősegíti az idegrendszer normál működését, valamint hozzájárul az idegsejtek (neuronok) pusztulásának megakadályozásához, ezzel együtt pedig a memóriaromlás és a kognitív hanyatlás megelőzéséhez, késleltetéséhez is. De arra is találtak már bizonyítékot, hogy a B12-vitamin lépes javítani a hangulatot, valamint enyhíteni a depressziós tüneteket.

Ha szervezetünk nem jut hozzá a szükséges mennyiségű B12-vitaminhoz, szinte teljesen leáll a vörösvértestképzés, és kialakul az úgynevezett vészes vagy nagysejtes (megaloblasztos) vérszegénység. A problémára gyomor-bélrendszeri és idegrendszeri panaszok hívják fel a figyelmet. Az Amerikai Ritka Betegségek Szervezete szerint a megaloblasztos vérszegénységben szenvedő betegeknél gyakran lépnek fel neurológiai tünetek, úgymint egyensúlyi zavarok, zavarodottság, depresszió vagy pánikroham.



Nem mindegy, hogyan pótoljuk

Egy egészséges felnőttnek napi szinten 2-2,5 mikrogramm B12-vitamint kell bevinnie. Fontos tudni azonban, hogy természetes módon kizárólag állati eredetű táplálékban található meg ez a mikrotápanyag. Bár ma már számos ételt és italt dúsítanak B12-vitaminnal, a legjobb forrás továbbra is a hús, a máj és a tojás.

Az agy egészségéhez is hozzájárulhat ez a vitamin. Fotó: Getty Images

Érdemes megjegyezni ugyanakkor azt is, hogy a gyomor-bélrendszerben való megfelelő felszívódáshoz egy fehérje, az úgynevezett intrinzik faktor is szükséges. Előfordulhat tehát, hogy hiába viszünk be elegendő mennyiségű B12-t a táplálkozásunkkal, annak mintegy háromnegyede nem hasznosul, mivel hiányzik ez a plusz faktor. (Gyomorhurut és egyéb emésztési zavarok esetén különösen nehézkes a tápanyagok hasznosulása, de egyes gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhetnek felszívódási problémák.)

B12-vitamin-hiány gyanúja, vegán étrend követése, Crohn-betegség, cöliákia, várandósság és szoptatás, valamint idősebb kor esetén mindenképpen fokozott odafigyelést igényel, hogy ellássuk szervezetünket a megfelelő mennyiségű vitaminnal. Ilyenkor jó szolgálatot tehetnek az elszopogatható étrend-kiegészítők – a B12-vitamin ugyanis a szájnyálkahártyán is fel tud szívódni, ha elég időt hagyunk rá.

A megfelelő készítmény kiválasztásához és az szükséges napi adag meghatározásához viszont ajánlott orvosunk segítségét kérni, aki valószínűleg egy laborvizsgálatra küld majd el minket első körben, hogy kiderüljön, valóban B12-vitamin-hiánnyal küzdünk-e.

