Rossz jel, ha a büfékocsi mellett nincs kuka

Általánosságban igaz, hogy az élelmiszerbiztonságot mindenhol kötelező megteremteni és fenntartani, függetlenül a vendéglátóhely formájától. A food truckoknak is tájékoztatniuk kell például vendégeiket az ételeikben előforduló allergénekről, illetve önellenőrzési rendszert is működtetniük kell. Mindkét témában – sok más mellett – részletes információ olvasható a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlata Útmutatóban (GHP). Ezzel együtt portálunkhoz eljuttatott közleményében most a Nébih összegyűjtötte azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyek mentén biztonsággal üzemeltethetőek a büfékocsik.

A food truckok üzemeltetőinek is figyelmet kell fordítaniuk az élelmiszer-biztonságra. Fotó: Getty Images

Gondoskodni kell az alkalmazottakról

Minden food trucknak rendelkeznie kell úgynevezett bázishellyel. Itt végezhetőek azok a kiegészítő tevékenységek, amelyekre forgalmazás közben nincs lehetőség, mint a raktározás, a víztartály tisztítása, fertőtlenítése, feltöltése, az előkészítés és a büfékocsi külső-belső takarítása.

Az időszakosan üzemelő food truckok esetében a szezont a HACCP rendszer felülvizsgálatával, szükség szerinti módosításával érdemes kezdeni. Az üzemeltetés során ügyelni kell a higiéniai és az élelmiszerbiztonsági előírások betartására, valamint arra, hogy az alapanyagok, továbbá a félkész- és késztermékek nyomonkövethetősége folyamatosan biztosított legyen. A hatósági ellenőrzések során fontos kritérium a HACCP-ben előírt dokumentumok valós adatokkal ellátott és naprakész vezetése (például hűtőterek hőmérséklet-ellenőrzési lapja, takarítás-fertőtlenítés utasítás, az alapanyagok számlái stb.), így ezekre célszerű fokozottan ügyelni.

Az is kulcsfontosságú, hogy érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező dolgozókat alkalmazzanak, akiknek a munkába állásuk előtt oktatást kell tartani a többi között az élelmiszerbiztonsági alapokról és az egység sajátosságairól. Az alkalmazottaknak biztosítani kell átöltözési, kézmosási, illemhelyhasználati lehetőséget is.

Mire figyeljünk vásárlóként a strandokon, hogy elkerüljük az ételfertőzéseket? Mutatjuk, mit tanácsol a szakértő.

Tiszta pult és szemetesláda

Lényeges, hogy a tevékenység teljes ideje alatt – a raktározástól az előkészítésen át a kiszolgálásig – biztosítani kell a hűtőlánc folytonosságát. Csak annyi ételt készítsenek, amennyit megfelelően tudnak tárolni, illetve nem okoz gondot a hűtése vagy épp a megfelelő hőfokon tartása. Főleg a biztonságosan hőkezelhető ételek készítése és forgalmazása javasolt. A termékeket az árusítás minden szakaszában védeni kell a portól, a különböző időjárási helyzetektől és a fogyasztók általi szennyezésektől. A kis munkaterület miatt különösen fontos, hogy odafigyeljenek a keresztszennyeződések elkerülésére. Ez a félkész- és késztermékek elkülönített tárolásával, az eszközök rendeltetésszerű használatával és megfelelő személyi higiéniával érhető el.

A kulturált fogyasztói terület kialakítása sem maradhat el, amelynek alapja a tiszta fogyasztói pult megléte, valamint opcionálisan az asztalok, padok, székek kihelyezése. A hulladék kezeléséről és gyűjtéséről sem szabad megfeledkezni. Hulladékgyűjtő zsákokkal és edényekkel kell készülni, amelyek rendszeres ürítése alapvető követelmény. Végezetül nem árt, ha a váratlan eseményekre (például áramszünet, vízhiány) is rendelkeznek vészforgatókönyvvel.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!