Mutatjuk, mit ettek a magyarok idén húsvétkor

A legelképesztőbb húsvéti rekordok.

A magyarok idén húsvétkor is belevetették magukat a sonkafőzésbe, tojásfestésbe és kalácssütésbe, így készülve a locsolókra és a vendégvárásra. A Nosalty szerkesztősége az ünnepek végeztével izgatottan várta, hogy kiderüljön, miként alakultak a recept- és cikktartalmak keresései az oldalon és az interneten gasztronómia témában.

Ünnepi gasztrokörút

Ami a cikkeket és a recepteket, így a húsvéti menüt illeti, a hagyományos és klasszikus kedvencek továbbra is az élen vannak. A gasztrooldal TOP 10-es összesítésében lekörözte a sárgatúró a Fanta-szeletet, a legtöbben továbbra is a tökéletes húsvéti sonka titkaira voltak kíváncsiak, és a hibátlan elkészítési módot keresték. Csak ezután következett a nagymamáink konyhájából jól ismert sárgatúró receptje, majd jöttek a legegyszerűbb kókuszgolyók és sütemények. A Nosalty receptkeresőjében a sonka háttérbe szorult, a foszlós kalács átvette tőle a vezető szerepet.

A magyarok idén húsvétkor is belevetették magukat a sonkafőzésbe, tojásfestésbe és kalácssütésbe.

A 10-es lista végére került a tojáspucolási praktikákat taglaló cikk, és úgy tűnik, ahogy egész Európát, úgy a magyarokat is megmozgatta a népszerű csokitojások körüli élelmiszerbiztonsági probléma, amely miatt kisebb pánik tört ki a gyerekek kedvenc húsvéti meglepetése körül. A tejszínben készített karamellizált tojás is nagy kedvencnek bizonyult, ami jól mutatja, hogy az újításokra is nyitottak a felhasználók a húsvéti tojás készítését illetően.

Az abszolút húsvéti sláger a sárgatúró lett, míg a klasszikus édességek közül a kókuszgolyó volt a legnépszerűbb - 11 megyében is a dobogó első fokán végzett, így kijelenthetjük, hogy országszerte elég kevés ünnepi asztalról hiányzott ez az édesség. A bronzérmet a kaszinótojás érdemelte ki, igen szoros versenyben a hazai átlag kereséseit tekintve.

Kinek a kalács, kinek a kaszinótojás

A kalácsról azt gondoltuk, hogy mindenhol bőséggel fogy, ennek ellenére, bár Budapesten és Pest megyében is legelöl szerepelt, Nógrádban például kevésbé mozgatta meg a közönséget, ott inkább kaszinótojásra vágytak. Győr-Moson-Sopron és Somogy megyében a répatorta is tarolt, persze csak a kihagyhatatlan kókuszgolyó után. Észak-Dunántúlon a hatlapos sütemény szintén favoritnak bizonyult, míg máshol ezt nem kutatták a sütni vágyók. Ugyanez történt a töltött káposztával is - úgy tűnik, Észak-Magyarországon nem csak karácsonykor sztár, máshol viszont nem kifejezetten készítik húsvétkor.

TOP 5 kedvenc húsvéti recept:

<a href="https://www.nosalty.hu/recept/husveti-sargaturo" target="_blank">Húsvéti sárgatúró</a>



<a href="https://www.nosalty.hu/recept/kokuszgolyo-legegyszerubben" target="_blank">Kókuszgolyó a legegyszerűbben</a>



<a href="https://www.nosalty.hu/recept/kaszinotojas" target="_blank">Kaszinótojás</a>



<a href="https://www.nosalty.hu/recept/franciasalata" target="_blank">Franciasaláta</a>



<a href="/admin/cikkek/edit/Fanta%20szelet%20Detty%20konyh%C3%A1j%C3%A1b%C3%B3l" target="_blank">Fanta-szelet Detty konyhájából</a>

TOP 5 kedvenc húsvéti cikk:

<a href="https://www.nosalty.hu/ajanlo/tokeletes-husveti-sonka-titkai" target="_blank">A tökéletes húsvéti sonka titka</a>



<a href="https://www.nosalty.hu/ajanlo/ferrero-kinder-csokolade-visszavonas-termekvisszahivas-szalmonella-sajtokozlemeny-husvet" target="_blank">Bejelentést tett a Kinder csokik gyártója, erre senki sem számított</a>



<a href="https://www.nosalty.hu/recept/husveti-sargaturo" target="_blank">Húsvéti sárgatúró</a>



<a href="https://www.nosalty.hu/kereses/recept" target="_blank">Receptek</a>



<a href="https://www.nosalty.hu/recept/kokuszgolyo-legegyszerubben" target="_blank">Kókuszgolyó a legegyszerűbben</a>

"Bár a Nosaltyt gasztronómiai oldalként definiáljuk, valójában egy gasztronómiához kapcsolódó lifestyle-oldal, amely a közösség erejétől működik. Ez idén húsvétkor is igazolást nyert, hiszen az ünnepi készülődés alatt is a leglátogatottabb hazai receptoldal lettünk. Igazán megtisztelő számunkra, hogy Magyarországon a legtöbb húsvéti receptet, sütő-főző praktikát vagy ünnepi dekorinspirációt nálunk keresték és találták meg. Továbbra is arra törekszünk, ami maga a gasztronómia, az otthonfőzés és közös étkezések lényege is: összehozzuk az embereket, családokat, barátokat, a különböző kultúrákat és hagyományokat, kapcsolódási pontot adunk, ezáltal nyitottabbá és figyelmesebbé válunk egymásra és a világra is" - mondta Hering András, a Nosalty főszerkesztője.