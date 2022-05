Mi történik velünk, ha penészes ételt eszünk?

A penész tartalmazhat mérgező anyagokat, amelyek akár komolyabb tüneteket és egészségügyi problémákat is okozhatnak. Megjelenhet például hányinger, hányás vagy hasmenés, súlyosabb esetben pedig akár májkárosodás is kialakulhat. Az egyébként több dologtól - például az immunrendszer állapotától vagy az életkortól - is függhet, hogy kinek milyen tünetei lesznek a penésztől. A BrightSide gyűjtése alapján bemutatjuk, milyen problémákra számíthatunk.

Rák a penésztől?

A leginkább mérgező anyag, ami a penészben található, az úgynevezett aflatoxin, amelynek rákkeltő hatása is van. Ám szerencsére nem minden penészes ételen termelődik ez az anyag, leginkább a mogyorón és a kukoricán gyakori.

Ételmérgezésünk lehet

Az ételmérgezéses tüneteket a penészben lévő baktérium váltja ki. A penész ugyanis önmagában nem annyira veszélyes, és kicsi az esélye, hogy megbetegszünk tőle, a baktériumoktól viszont kialakulhat hányinger, hányás és hasmenés. Hogy mennyire súlyosak ezek a panaszok, az attól függ, hogy pontosan milyen baktériumról van szó, és abból mekkora mennyiség került a szervezetünkbe.

Bárkivel előfordulhat, hogy véletlenül penészes ételt eszik. Fotó: Getty Images

Allergiás panaszok is jelentkezhetnek

Vannak, akik allergiásak a penészre, így nekik érdemes különösen óvatosnak lenniük. Ha pedig véletlenül mégis penészes ételt ettek, azonnal forduljanak orvoshoz. Ilyenkor olyan tüneteket tapasztalhatnak, mint a szemek viszketése és könnyezése, kiütések és hólyagok megjelenése a bőrön, nehéz légzés, orrdugulás és orrfolyás.

Vannak olyan, ételen megjelenő penészfajták is, amelyeket a szervezetünk könnyedén megemészt, és ezeket biztonságosan fogyaszthatjuk - gondoljunk csak az olyan sajtokra, mint a camembert, a gorgonzola vagy a roquefort. Ugyanakkor a penészallergiásoknak ezeket az élelmiszereket is kerülniük kell.

Mindig ki kell dobni a penészes ételt?

Gyakori kérdés, hogy ha eltávolítjuk a penészt, akkor utána még megehetjük-e az adott élelmiszert. A válasz az, hogy van amelyiket igen, és van, amelyiket jobb, ha inkább kidobjuk. A kemény szalámik, a szárított sonkák, a kemény sajtok, a már eleve penészes fajtájú sajtok, valamint a kemény zöldségek és gyümölcsök fogyaszthatók maradnak, ha a penészes részen túl egy 2-2,5 centi vastagságú szeletet is levágunk.

Ugyanakkor a virslinek, a szalonnának, a maradék húsnak, a tésztának, a főtt gabonának, a lágy sajtoknak, a tejfölnek, a joghurtnak, a lekvároknak, az aszpikoknak és a zseléknek a kukában a helyük, ha már megpenészedtek. Ugyanez a helyzet a puha zöldségekkel és gyümölcsökkel, a diófélékkel, a hüvelyesekkel, a mogyoróvajjal, a kenyérrel és péksüteményekkel is. Ezekkel az élelmiszerekkel jobb nem kísérletezni, ha szeretnénk elkerülni az ételmérgezéses tüneteket.